राज्यरंग मध्य प्रदेश
राज्यरंग ः मध्यप्रदेश
खोकल्याचे औषध आले गळ्याशी!
- प्रमोद काळबांडे
वातावरण बदलले की खोकला आणि सर्दी हे आजार अनेकदा होतच असतात, असा लोकांचा समज. त्यामुळे थेट औषधांच्या दुकानात जाऊनही ‘खोकल्याचा सिरप द्या’ अशी मागणी केली जाते. जरा आराम झाला की, डॉक्टरची फी वाचल्याचे समाधान लाभते. थोडक्यात खोकला हा काही गांभीर्याने घेणारा आजार नाही, अशीच आपली समजूत. परंतु, खोकल्याच्या औषधामुळे मध्यप्रदेशातील २७ बालकांचे मृत्यू झाल्यानंतर मात्र परिस्थिती पूर्णतः बदलली आहे. आता देशभरात खोकल्याचे औषध डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन असल्याशिवाय मिळत नाही. तोंडावाटे घेण्यात येणाऱ्या सर्वच पातळ औषधांबाबतीत कठोर नियमही केंद्र सरकारने केले आहेत. परंतु, त्यासाठी २७ निष्पाप बालकांचे बळी जावे लागले. छिंदवाडा आणि बैतूल या दोन जिल्ह्यांतील घटनेमुळे केवळ मध्यप्रदेशच नव्हे तर, देशभरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. गेल्या वर्षातील या दोन्ही घटनांनी देश हादरून गेला.
नागपूरला लागूनच असलेल्या छिंदवाडा जिल्ह्यातील ३६ बालकांना उपचारासाठी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये नागपूर येथील एम्स, मेडिकल हॉस्पिटल आणि काही खासगी रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले. त्यातील १८ बालकांचा मृत्यू अवघ्या एक महिन्याच्या कालावधीत झाला. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा चांगलीच हादरली. ही बालके आपल्या राज्यातील नाहीत, असे समजताच महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणेने सुटकेचा सुस्कारा टाकत फारशी दखल घेतली नाही. परंतु, नागपूर महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर यांनी या घटनेत अत्यंत क्रियाशील कर्तव्य बजावले. सिरपच्या नमुन्यांची तातडीने तपासणी केली. आवश्यकतेपेक्षा कितीतरी पटीने यात ‘डायइथिलीन ग्लायकॉल’ आढळले. त्यांनी तातडीने मध्यप्रदेशच्या आरोग्य यंत्रणेला अलर्ट केले. तेथून मग यामागचा घटनाक्रम धडाधड उलगडत गेला.
मध्यप्रदेशात पुरवठा करण्यात आलेल्या ‘कोल्ड्रिफ’ नावाच्या कफ सिरपचे धागेदोरे थेट तमिळनाडूत आढळले. तेथील कांचीपूरमधील ‘स्रेसेन फार्मास्युटिकल’ या खासगी कंपनीतून या औषधाचा पुरवठा करण्यात आला होता. छिंदवाडा आणि बैतूल येथील डॉक्टरांनी हे औषध दिले. यात आवश्यकतेपेक्षा खूपच जास्त प्रमाणात डायइथिलीन ग्लायकॉल असल्यामुळे बालकांना लघवीचा त्रास वाढला. उलट्यांचे प्रमाण खूपच वाढले आणि मूत्रपिंड निकामी होऊ लागले. औषधाचे रूपांतर विषात झाल्याचे लक्षात येताच, तातडीने कंपनीवर औषध नियंत्रण विभागाकडून छापे टाकण्यात आले. अशाप्रकारचे औषध बनविणाऱ्या कंपन्या सील करण्यात आल्या. कोल्ड्रिफ, रेस्पोलाइट, हेप्झॅन्थिन ही तीन प्रकारची औषधे तपासणीसाठी जप्त करण्यात आली.
स्रेसन कंपनीची तपासणी केल्यावर खळबळजनक वास्तव आढळून आले. या कंपनीने औषधांची निर्मिती करीत असताना शेकडो नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळले. तमिळनाडू औषध नियंत्रण विभागाने सादर केलेल्या ४१ पानांच्या अहवालात कंपनीने तब्बल ४० मोठे नियम धाब्यावर ठेवल्याचे लक्षात आले. मुळात औषध तयार करण्याऱ्या प्रक्रियेचेच उल्लंघन करण्यात आले होते. द्रव औषध बनविणाऱ्या उद्योगजगतात मोठे नाव असलेले या कंपनीचे मालक रंगनाथन यांना चेन्नई पोलिसांच्या मदतीने मध्यप्रदेशातील विशेष पोलिस पथकाने अटक केली. औषध निर्मितीच्या प्रक्रियेवर तमिळनाडू सरकारवर खापर फोडून मध्यप्रदेश सरकार नामानिराळे झाले. तमिळनाडू सरकारने फौजदारी कारवाई केली. कंपनी बंद करण्यात आली. वरिष्ठ औषध निरीक्षकांना निलंबित करण्यात आले. हे खरे असले तरी ‘अब पछताए होत क्या, जब चिडिया चुग गई खेत’ असेच झाले. तमिळनाडू मेडिकल सर्व्हिसेस सेंटरद्वारे या औषधाची खरेदी करीत नसताना आणि खासगीरीत्या घेऊ नये, अशी बंदी असताना मध्यप्रदेश सरकारने हे औषध घेतलेच कसे? एवढी अक्षम्य उदासीनता का बाळगली? हाच मुळात प्रश्न आहे.
कोणतेही राज्य असो वा छिंदवाडा, बैतूल यांसारखी शहरे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे या तपासण्या करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ आहे का?, हा मोठाच प्रश्न आहे. सद्यःस्थितीत या विभागामार्फत महिन्यातून एकदा आकस्मिक तपासणी केली जाते. मध्यप्रदेशातील या घटनेनंतर भारत सरकारने एक कठोर नियम केला. तोंडावाटे घेण्यात येणाऱ्या सर्वच पातळ औषधांच्या चाचण्या नियमित करण्याचे बंधनकारक केले. डायइथिलीन ग्लायकॉल आणि इथिलीन ग्लायकॉलचे प्रमाण ०.१ टक्क्यापेक्षा जास्त असल्यास त्याच्या वापराला परवानगी देण्यात येणार नाही, असे निश्चित केले. खोकल्याला लोक फारसे गांभीर्याने घेताना दिसत नाही, हे खरे असले तरी या नियमांचे पालन गांभीर्याने केले तरच अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळता येईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.