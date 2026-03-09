दरडप्रवण क्षेत्रातील घरकुलासाठी निधी द्या
फुलवडे, ता. ९ : जांभोरी (ता. आंबेगाव) येथील काळवाडी नंबर १ व २ या वाड्यावस्त्या दरडप्रवण क्षेत्रात येतात. येथील पुनर्वसनसाठी, घरकुल बांधण्यासाठी सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जांभोरी ग्रामविकास फाउंडेशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे, अशी माहिती जांभोरी ग्रामविकास फाउंडेशनचे अध्यक्ष पुनाजी पारधी यांनी दिली.
काळवाडी येथील पुनर्वसनासाठी लागणारी जागा ग्रामस्थांनीच उपलब्ध करून दिली व तिचे प्लॉटिंग तयार करून ग्रामस्थांना माजी सहकारमंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील यांच्या हस्ते भूखंड वाटप करण्यात आले. तसेच ग्रामस्थांना घरकुल ही मंजूर करण्यात आले. परंतु ही रक्कम इतकी तुटपुंजी आहे की, या रक्कमेत घरकुल तर सोडाच पण साधा घराचा पाया ही बांधून होणार नाही.
सध्याची महागाई पाहता घरकुल बांधण्यासाठी अंदाजे सहा ते सात लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ही एवढी मोठी रक्कम उभी करणे. त्यांची परिस्थिती पाहता अवघड आहे. तरी आपण यामध्ये पुढाकार घेऊन सीएसआर फंडातून निधी घरकुल बांधण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी निवेदनात केली असल्याचे ग्रामविकास फाउंडेशनचे शिवराम केंगले, गोविंद केंगले, ज्ञानेश्वर पारधी, रूपेश केंगले, नवनाथ केंगले, बाळू केंगले, देवजी केंगले यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.