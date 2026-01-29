निवडणूकांच्या बदलेल्या तारखांमुळे हजारों शिक्षक संभ्रमात
तारखांच्या बदलांमुळे शिक्षक संभ्रमात
निवडणूक कर्तव्य की भवितव्य? देशभरात ७, ८ फेब्रुवारी सीटीईटी परीक्षा
रूपेश कदम : सकाळ वृत्तसेवा
दहिवडी, ता. २९ : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी ता. ५ फेब्रुवारी रोजी होणारे मतदान पुढे ढकलून ता. ७ फेब्रुवारी रोजी घेण्याचा निर्णय घेतला, तसेच मतमोजणीची तारीखही ९ फेब्रुवारी केली आहे. मात्र, याच म्हणजे ता. ७ व ८ फेब्रुवारी रोजी देशभरात लाखो शिक्षकांची केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच सीटीईटी (CTET) ही महत्त्वाची परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षकांसमोर निवडणूक कर्तव्य पार पाडायचे, की भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची परीक्षा द्यायची, हा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे.
सीटीईटी ही परीक्षा वर्षातून एकदाच होते आणि ती शिक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रातील हजारो शिक्षक आपले शैक्षणिक भवितव्य घडवण्यासाठी या परीक्षेला बसलेले आहेत. त्यांची परीक्षा केंद्रे परजिल्ह्यातील आहेत. याच शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक ड्युटीसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. एकाच दिवशी परीक्षा व निवडणूक दोन्ही कार्यक्रम असल्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जर ता. ७ तारखेलाच निवडणूक प्रक्रिया पार पडली, तर हजारो शिक्षकांना परीक्षेला मुकावे लागण्याची शक्यता आहे आणि जर शिक्षक परीक्षेस बसले तर निवडणूक प्रक्रियेत मनुष्यबळाचा तुटवडा जाणवेल.
यासोबतच महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांनी नुकतीच केंद्रप्रमुख पदासाठीची परीक्षा अवघ्या दहा दिवसांच्या नोटिशीवर अचानक जाहीर केल्याने राज्यभरातील शिक्षक वर्गात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. कोणतीही महत्त्वाची परीक्षा जाहीर करण्यापूर्वी किमान एक महिन्याचा कालावधी देणे अपेक्षित असताना परीक्षा परिषदेने ही प्रक्रिया घाईघाईने राबविल्याचा आरोप शिक्षकांकडून केला जात आहे.
विशेष म्हणजे ज्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे, त्या जिल्ह्यांतील शिक्षकांची परीक्षा ३ तारखेला घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये अनेक शिक्षकांना परीक्षा केंद्रे थेट दुसऱ्या जिल्ह्यात देण्यात आली असून, त्याच काळात संबंधित निवडणूक विभागाकडून निवडणूक कर्तव्यासाठी अधिकृत आदेशही बजावण्यात आले आहेत. त्यामुळे या शिक्षकांसमोर अभ्यास कसा करायचा आणि परीक्षा कशी द्यायची, असा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे.
परीक्षा तारखांमध्ये बदल अपेक्षित
या सर्व परिस्थितीमुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड मानसिक तणाव निर्माण झाला असून, परीक्षा परिषद व निवडणूक आयोग यांनी समन्वय साधून शिक्षकांना दिलासा द्यावा, परीक्षा तारखांमध्ये बदल करावा किंवा पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी जोरदार मागणी शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.
