Pune Rains : 'ही' आहे पुण्यातील सध्याची वाहतूक स्थिती

पुणे : पुण्यात बुधवारी रात्री झालेल्या ढगफुटीसदृश पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. पुण्यातील काही ओढया नाल्यांना पुर आला आहे तर, काही भागातील स्थानिकांच्या घरात पाणी शिरले आहे. कित्येक ठिकाणी झाडपडीच्या आणि भिंत कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. दरम्यान गुरुवारी सकाळी पावसाने विश्रांती घेतल्याने पुणेकरांना दिलासा मिळाला. कालच्या पावसाने काही भागातील रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहतूकीवरही परिणाम झाला आहे.

पुण्यातील सध्याची वाहतूक स्थिती

- पुणे विद्यापीठ ते शिवाजीनग भागातील वाहतूक संथ गतीने चालू

- अप्पर (बिबवेवाडी) ते सातारा रस्त्यापर्यंत संपूर्ण वाहतूक कोंडी आहे. वाहतूक धीम्या गतीने सुरू

- के. के. मार्केटकडे जाणारा रस्ता बंद केल्याने या रस्त्यावर वाहतूक कोंडी झाली आहे. या रस्त्यावरील सर्व सिग्नल बंद असून वाहतूक पोलिस नाहीत. त्यामुळे वाहतूक कोंडीत अजून भर पडत आहे

- सिंहगड रस्त्यावर हिंगणे आणि संतोष हॉल परिसरात मोठ्या प्रमाणात चिखल झाल्याने वाहतूकीस अडथळा येत आहे. नागरिकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा. दुचाकी चालकांनी वाहने सावकाश चालवावी, असे आवाहन पुणे वाहतूक पोलिसांनी केले आहे

There’s lot of mud on several stretches of Sinhgad road especially between Hingne and Santosh Hall.There are other roads in the city as well which have become risky due to mud.Two wheeler riders to be careful while driving.#PuneTrafficPolice

— Pune City Traffic Police (@PuneCityTraffic) September 26, 2019