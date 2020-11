जुन्नर नगर पालिकेच्या फिल्ट्ररेशन प्लॅंटची पाणीवहन नलिकेची पडदी कोसळली

जुन्नर (पुणे) : जुन्नर नगर पालिकेच्या फिल्टरेशन प्लँटच्या नलिकेची सिमेंट काँक्रीटची पडदी पाण्याच्या अतिरिक्त दाबामुळे शुक्रवारी (ता.०६) रोजी दुपारी कोसळली.

फिल्टरेशन प्लँटची चाचणी घेत असताना सुमारे १७५ अश्वशक्ती दाबाने पाणी सोडले असता ही घटना घडल्याचे नगराध्यक्ष शाम पांडे व बांधकाम विभाग प्रमुख विवेक देशमुख यांनी सांगितले. पाणी वहन चॅनेलमधून पुढे फ्लेक मिक्सरमध्ये जाताना ते सहा इंचाच्या दोन पाईपमधून जाते. यावेळी चॅनेलच्या पडदीवर पाण्याचा दाब वाढल्याने जुन्या कामातील पडदी कोसळली. तांत्रिक चुकीने हा प्रकार घडला आहे. त्याची योग्य ती दुरूस्ती करून काम पुर्ण केले जाईल असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान भ्रष्ट कारभारामुळे निकृष्ट दर्जाची कामे शहरात होत आहेत. फिल्टरेशन प्लँटची चाचणी घेत असताना अधिकारी उपस्थित नव्हते असा आरोप माजी नगरसेवक मधुकर काजळे यांनी केला असून या घटनेची चौकशी करावी, अशी मागणी सजग नागरीक मंचाच्या वतीने त्यांनी केली आहे.



याबाबतची माहिती अशी की, नगर पालिकेची नऊ कोटी रुपये खर्चाची २०११ मध्ये सुरू झालेली सुधारित पाणीपुरवठा योजना गेली नऊ वर्षांपासून अपूर्ण आहे. ठेकेदाराने हे काम अर्धवट सोडल्याने योजनेचा खर्च वाढला. ठेकेदाराला अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली तरी देखील काम पूर्ण न झाल्याने त्याचा काळ्या यादीत समावेश करण्यात आला. यात नागरीकांवर अशुद्ध पाणी पिण्याची वेळ आली. अर्धवट फिल्ट्रेशन प्लॅंटच्या पुनर्रउभारणीसाठी सुमारे एक कोटी चाळीस लाख रुपये खर्चाचे काम सुमारे पाच महिन्यापुर्वी सुरू करण्यात आले होते. शुक्रवारी (ता.६) रोजी दुपारी तीनच्या सुमारास फिल्टरेशन हॅापरमध्ये पाणी सोडून चाचणी सुरू होती. चॅनेलमधून पाणी फ्लेक मिक्सरमध्ये जात असताना पाण्याचा दाब वाढल्याने दक्षिण बाजूची जवळपास ८० फूट लांबीची आणि चार फूट उंचीची पडदी कोसळली. पाण्याचा दाब जरी वाढला मात्र हा दाब सहन करण्याची क्षमता नसल्याने ही घटना घडली. पडदी कोसळल्याने कामाच्या दर्जाबाबत संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत सहा पैकी दोन हॅापर कार्यान्वित करून शहराला शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याच्या हेतूने हॅापर दुरूस्ती पाईपलाईन आणि तत्सम कामांसाठी मार्च २० मध्ये १ कोटी ४० लाख रूपये मंजूर होऊन हे काम सुरू करण्यात आले होते.



लोकनियुक्त नगराध्यक्ष शाम पांडे म्हणाले, मागील आठ- नऊ वर्षापासुन जुन्नर शहरातील नागरीकांना स्वच्छ व शुद्ध पाणी पुरवठा होत नव्हता. यासाठी नगर पालिकेने अर्धवट काम झालेल्या फिल्ट्रेशन प्लॅंटची नव्याने पुनरउभारणी करण्यास सुरवात केली असून कोसळलेला भाग जुन्या बांधकामातील आहे. हे काम दर्जेदार करण्याकडे लक्ष असून येत्या १५ डिसेंबर पासून नागरिकांना शुद्ध व स्वच्छ पाणी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: The curtain of the drainage pipe of the filtration plant of Junnar Municipality collapsed