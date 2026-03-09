ऑनलाईन फसवणुकीतून सुटका
किराणा व्यावसायिकाच्या प्रसंगावधानामुळे टळली फसवणूक
बेगमपूर, ता. ९ : येथील अब्दुल रहेमान हसन शेख (वय ६७, रा. बेगमपूर) या किराणा दुकानदाराने ऑनलाइन पैशांची मागणी करीत सायबर फसवणूक करणाऱ्याला चकवा देत, होणारे आर्थिक नुकसान टाळले आहे. ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचलेले हे ऑनलाइन गुन्हेगारीचे लोण दुकानदाराच्या हुशारीने टळले आहे.
शेख हे ३५ वर्षांपासून ‘शाहीन किराणा’ नावाने दुकान चालवतात. मागील आठवड्यात दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास शेख यांना एका अनोळखी व्यक्तीचा दुकानाच्या नावाचा उल्लेख करून मोबाईलवर कॉल आला. त्याने खाद्यतेलाचा प्रतिकिलो दर विचारला. शेख यांनी १४५ रुपये असल्याचे सांगितले. त्यावर संबंधिताने दहा पाकिटे तेल पॅकिंग करून ठेवण्यास सांगितले. “पैसे ऑनलाइन पाठवतो. आमचा माणूस तुमच्याकडे येईल, तेलाचा बॉक्स त्याच्याकडे द्या,” असे सांगून त्याने शेख यांच्या मोबाईलवर प्रथम एक रुपया पाठवला. एक रुपया मिळाल्याची खात्रीही करून घेतली. १४५० रुपयांऐवजी माझ्याकडून चुकून आपणाला १४ हजार ५०० रुपये पाठविले गेले आहेत, याची खात्री व्हावी म्हणून त्याने त्या रकमेचा स्क्रीनशॉटही शेख यांना पाठवला. “आपल्याकडे जादा आलेले १३ हजार ५० रुपये मला परत पाठवा,” असे त्याने सांगितले. शेख यांनी तत्काळ खात्यावरील बॅलन्स तपासला. तो पूर्वीइतकाच असल्याचे दिसले. तेव्हा शक्कल लढवीत “मला ऑनलाइन पैसे कसे पाठवतात याची माहितीच नाही,” असे सांगत तेलाचा बॉक्स नेण्यासाठी येणाऱ्या आपल्या माणसाकडेच रोख रक्कम देतो, असे सांगितले. त्यावर संबंधिताने आता आपल्या हाती काही लागणार नाही हे ओळखून मोबाईलवरून वाद घातला; परंतु शेख यांनी त्याला जशास तसे उत्तर देत स्वतःची होणारी फसवणूक टाळली.