‘निसर्ग’चा तडाखा; कोकण किनारा झोडपला

पुणे - अरबी समुद्रात महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यालगत घोंगावत असलेले ‘निसर्ग’ तीव्र चक्रीवादळ बुधवारी (ता.३) दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास अलिबाग जवळ किनारपट्टीला धडकले. वादळ धडकताना ताशी ११० ते १२० किलोमीटर चक्राकार वारे वाहून, मुसळधार पाऊस पडला. वादळाच्या प्रभावामुळे उंच लाटा उसळल्याने समुद्राने रौद्र रुप धारण केले. किनारपट्टीलगत वाऱ्यांचा वेग प्रचंड वाढल्याने झाडे उन्मळून, मोडून पडली. जमिनीवर येताच या वादळाचा वेग कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे. वादळाच्या पार्श्वभूमीवर किनाऱ्यालगतची गावे, सखल भागातील नागरिकांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्यात आले आहे. राजधानी मुंबईजवळ पोचण्याआधी हे वादळ दक्षिण दिशेला ५० किलोमीटरपर्यंत गेल्याने राजधानीवरील संकट टळले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप महाराष्ट्र, कर्नाटकच्या किनारपट्टीलगत मंगळवारी (ता.२) दुपारी चक्रीवादळाची निर्मिती झाली. बुधवारी (ता.३) पहाटेपासून वादळाची तीव्रता आणखी वाढली. ही वादळी प्रणाली वेगाने महाराष्ट्राच्या किनाऱ्याकडे झेपावत असल्याने सकाळपासूनच समुद्रात उंच लाटा उसळू लागल्या. कोकणासह घाटमाथा, मध्य महाराष्ट्रात वाऱ्यांचा वेग वाढून पावसाला सुरवात झाली. रायगड, मुंबई, पालघर, ठाणे जिल्ह्यावरून मध्यप्रदेशकडे जाणार आहे. दरम्यान, पुणे, नगर, नाशिक जिल्ह्यातही वादळाचा प्रभाव जाणवू लागला आहे. वादळ जमिनीकडे येताच वादळाची तीव्रता कमी होऊ लागली आहे. दुपारी साडे तीन वाजता वादळाचे केंद्र अलिबागच्या दक्षिण भागात होते तर मुंबईपासून ७५ किलोमीटर अंतरावर अग्नेय दिशेला, पुण्यापासून पश्चिमेला ६५ किलोमीटर अंतरावर वादळ घोंगावत होते. या कमी दाब क्षेत्राचे केंद्र ताशी २० किलोमीटर वेगाने उत्तरेकडे सरकू लागले आहे. रात्री उशिरापर्यंत वादळाची तीव्रता कमी होण्याचे संकेत होते. या वादळामुळे रायगड, मुंबई, ठाणे जिल्ह्यात ताशी १०० ते ११० किलोमीटर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ताशी ९० किलोमीटर वेगाने, तर गुजरातच्या वलसाड, नवासरी येथे ८० किलोमीटर वेगाने वारे वाहत होते. महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा किनाऱ्यालगत समुद्रात १ ते २ मीटर उंच लाट उसळत होत्या. तर वादळामुळे रायगडसह कोकणात घराची पडझड होऊन, छपरे उडून गेली. नारळाची झाडे मोडून पडली. तर इतर झाडे उन्मळून पडली. जोरदार वारे आणि पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले. गेल्या ७२ वर्षामध्ये प्रथमच ताशी १२० किलोमीटर वेगाने वारे वाहणारे तीव्र चक्रीवादळ मुंबईला धडकले असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे. तर वादळामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन स्थितीवर नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये विविध ठिकाणी नौदल आणि राष्ट्रीय सुरक्षा दलाची पथके तैनात करण्यात आली आहेत. राज्यात २० पथके आपत्तीनिवारणासाठी काम करत असून, यापैकी पाच पथके विशाखापट्टणम येथून आणण्यात आली आहेत, अशी माहिती एनडीआरएफचे प्रमुख अनुपम श्रीवास्तव यांनी दिली. बृहन्मुंबई महापालिकेने भायखळा येथील प्राणी संग्रहालयातील प्राण्यांनाही सुरक्षित ठिकाणी हलविले आहे. मुंबई

२५ हजार लोकांना सुरक्षितस्थळी नेले

सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे उपनगरांत झाडे कोसळली

वाहनांचे मोठे नुकसान

विमानसेवेलाही मोठा फटका

मच्छिमारांनी उभारलेले शेड कोसळले

ठाणे जिल्ह्यातील दहा हजार सुरक्षितस्थळी कोकण विभाग

रत्नागिरी जिल्ह्यात दाणादाण

दापोली, गुहागर, मंडणगडला फटका

संगमेश्वर, रत्नागिरीत झाडे कोसळली

सुमारे चार हजार लोक स्थलांतरामुळे सुरक्षित

अनेक मार्गांवर झाडे कोसळून वाहतूक बंद

मोबाईल सेवा बंद झाल्याने संपर्क यंत्रणा बंद

राजापूर तालुक्‍यातील जैतापूर बाजारपेठेत पाणी

रायगडमध्ये पाच तास पाऊस

अलिबाग, श्रीवर्धन, मुरूडमध्ये हाहाकार

अलिबागमध्ये डीपी पडल्याने एकाचा मृत्यू

चौदा हजार नागरिक सुरक्षितस्थळी

मुंबई-गोवा महामार्ग ठप्प अन्य विभाग

मराठवाड्यात अनेक भागांत पावसाची हजेरी

अकोला, बुलढाण्यात हजेरी

नाशिकमध्ये सर्वदूर सरी

पुण्यात जोरदार पाऊस

नगरला पुन्हा झोडपले

