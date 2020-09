धामणीत वादळाने पिकांचे नुकसान

पारगाव : धामणी (ता. आंबेगाव) येथील धनगरादरा परिसरात शनिवारी सायंकाळी जोरदार वादळासह झालेल्या पावसामुळे शेतातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पावसाळी बाजरीचे मोठे नुकसान झाले आहे. काल सायंकाळी या परिसरात वादळासह जोरदार पावसाला सुरुवात झाली सुमारे एक तास पाऊस पडत होता धनगरदरा परिसरातील शेतातील बाजरी, कडवाळ, टोमॅटो, गवार व तरकारी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतात अक्षरश: पाण्याची तळी साचली आहेत. बाजरीची पिके भुईसपाट झाली, तर शेतात काढणी केलेली बाजरीची कणसे भिजल्याने मोठे नुकसान झाले. या नुकसानींचे पंचनामे करुन त्वरीत नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी माजी ग्रामपंचायत सदस्य राहुल जाधव व दिपक जाधव यांनी केली आहे. वर्षभराचा पाण्याचा प्रश्न सुटण्यासाठी अजून तीन ते चार वेळा जोरदार पाऊस होणे गरजेचे असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. (Edited by : Sagar Diliprao Shelar)

Web Title: Damage to crops due to storm in Dhamani