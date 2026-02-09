दौंडमधील गटांत राष्ट्रवादी, गणांत भाजपचा डंका
वरवंड/कानगाव, ता. ९ : दौंड तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक निकालाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता. ९) मतदान मोजणी केंद्रावर संबंधित उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये घालमेल, उत्कंठा शिगेला आणि शेवटी ‘कही खुशी कही गम’ असे वातावरण दिसले. मात्र, शेवटी निकाल स्पष्ट झाल्याने जिल्हा परिषद गटामध्ये मिळालेल्या यशामुळे राष्ट्रवादीच्या तर पंचायत समितीच्या यशामुळे भाजपचे उमेदवार व कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे व जल्लोषाचे वातावरण दिसून आले.
दौंड येथील मतमोजणी केंद्रावर नियोजित वेळेत मतमोजणी प्रक्रिया सुरू झाली.यावेळी प्रचंड पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मोजणी केंद्रावर गर्दी टाळण्यासाठी केंद्राच्या काही मीटर अंतरावरच कार्यकर्त्यांना थांबविण्यात आले. निवडणुकीचे पास पाहूनच मोजक्याच कार्यकर्त्यांना मतमोजणी केंद्रावर येण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मतमोजणीच्या एकूण सतरा फेऱ्या होत्या. मतमोजणीच्या सुरुवातीला नियोजित गटापासून मतमोजणीस सुरुवात झाली. सुरुवातीला फेरीनुसार जिल्हापरिषद गटांमधील मतमोजणी आकडेवारी बाहेर येऊ लागली. यावेळी दोन्ही गटामध्ये कधी जास्त तर कधी कमी मतांची स्पर्धा सुरू दिसताच कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली. कधी भाजपच्या उमेदवारांना तर कधी राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना जास्त मते दिसू लागली. त्यामुळे मतदान केंद्राच्या बाहेरील कार्यकर्ता कोणता उमेदवार बाजी मारेल याविषयी तर तर्कवितर्क सुरू झाले.
केंद्राच्या बाहेर असणारे अनेक जण कोणता उमेदवार पुढे कोणता मागे याविषयी बाहेर कार्यकर्त्यांना कळवत होते. मतमोजणी फेरीनंतर निवडणूक अधिकारी हे फेरीतील निकाल सांगताच केंद्राच्या काही अंतरावर असणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये जल्लोष होत होता. शेवटी कोणत्या गावातून उमेदवारांना मते मिळत होती याची आकडेवारी कार्यकर्ते मोठ्या कष्टाने काढत होते. गटामध्ये राष्ट्रवादीच्या उमेदवार आघाडीवर असल्याने भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता दिसत होती. अखेर जिल्हा परिषद गटाच्या ७ जागांपैकी सहा जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांनी बाजी मारली. तर एका जागेवर भाजपला समाधान मानावे लागले. भाजपचे कार्यकर्ते नाराज असतानाच पंचायत समितीमध्ये मात्र त्यांच्या आशा पल्लवी झाल्या. पंचायत समितीच्या १४ पैकी आठ जागांवर भाजपच्या उमेदवारांनी बाजी मारली तर ६ जागांवर राष्ट्रवादी उमेदवारांना यश मिळवता आले. ही लढत बऱ्यापैकी चुरशीची ठरल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. दरम्यान, निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून फेऱ्यांचा निकाल जाहीर होताच केंद्राबाहेर असणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीचा जल्लोष पाहायला मिळाला. विजयी उमेदवारांना खांद्यावर घेऊन व गुलालाची उधळण करून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतला आक्षेप
दुपारी टपाली मतदानाच्या मतमोजणीवरून राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी कमालीचा आक्षेप घेतला. राष्ट्रवादीचे माजी आमदार रमेश थोरात व राष्ट्रवादीच्या माजी जिल्हाध्यक्ष वैशाली नागवडे यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी केंद्राच्या आवारात ठिय्या मांडला. प्रशासनाला धारेवर धरत टपाली मतमोजणी जिल्हापरिषद यवत व देऊळगावराजे गटाची पुन्हा मतमोजणी करावी याबाबत लेखी मागणी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.