राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व कायम
दौंड, ता. ९ : दौंड तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ७ पैकी ६ जागा जिंकत आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. भाजपने अवघी एक जागा २६५ मतांच्या निसटत्या फरकाने जिंकली आहे. भाजपचे आमदार राहुल कुल यांच्या राहू-खामगाव गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जोरदार मुसंडी मारत ७६८ मतांच्या फरकाने जागा जिंकली आहे.
दौंड तालुक्याचे आमदार राहुल कुल यांना त्यांच्या राहू-खामगाव गटातील जागा राखता आलेली नाही. या गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार सागर शेलार यांनी भाजपचे उमेदवार अनिल सोनवणे यांचा ७६८ मतांच्या फरकाने पराभव केला.
वरवंड-पारगाव गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार डॉ. गायत्री खळदकर यांनी माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय दिवेकर यांच्या पत्नी सारिका दिवेकर यांचा तब्बल ३७०५ मतांच्या फरकाने पराभव केला.
गोपाळवाडी-कानगाव गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार साहेबराव पोळ यांनी भाजपचे उमेदवार तेजस कांबळे यांचा ३५६ मतांच्या फरकाने पराभव केला. यवत-बोरीभडक गटात भाजपचे उमेदवार अविनाश कुदळे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार अमित कुदळे यांचा अवघ्या २६५ मतांच्या फरकाने पराभव केला.
खडकी-देऊळगाव राजे गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे वीरधवल जगदाळे हे सर्वाधिक ४१५६ मतांच्या फरकाने विजयी झाले आहेत. तर यवत -बोरीभडक गटात भाजपचे अविनाश कुदळे हे अवघ्या २६५ मतांच्या फरकाने विजयी झाले आहेत.
पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण जागेसाठी असल्याने दौंड तालुक्यातील खडकी, बोरीपार्धी व राहू गट या सर्वसाधारण मतदारसंघातील लढतींकडे जिल्ह्याचे लक्ष होते. या तिन्ही गटांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार विजयी झाले आहेत.
पक्षीय बलाबल २०१७
जागा ६
राष्ट्रवादी काँग्रेस - ५
रासप - १
२०२६
जागा ७
-राष्ट्रवादी काँग्रेस- ६
-भाजप - १
वीरधवल जगदाळे यांची हॅटट्रिक
खडकी-देऊळगाव राजे गटात दोन वेळा जिल्हा परिषद सदस्य राहिलेले दौंड शुगर लिमिटेडचे संस्थापक संचालक वीरधवल जगदाळे यांनी भाजपचे उमेदवार अप्पासाहेब पवार यांचा तब्बल ४१५६ मतांच्या फरकाने दणदणीत पराभव केला. वीरधवल जगदाळे तिसऱ्यांदा निवडून आले आहेत. पराभूत उमेदवार अप्पासाहेब पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी तालुकाध्यक्ष व दौंड पंचायत समितीचे माजी सभापती असून त्यांनी शेवटच्या क्षणी भाजपकडून निवडणूक लढविली.
बोरीपार्धी-केडगाव गटात
तुषार थोरात विजयी
बोरीपार्धी-केडगाव गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून दौंडचे माजी आमदार रमेश थोरात यांचे पुत्र तुषार थोरात यांनी भाजपचे उमेदवार अभिषेक थोरात यांचा ३२८३ मतांच्या फरकाने पराभव केला. पराभूत उमेदवार अभिषेक थोरात हे कुर्ला-नेहरूनगर (मुंबई) मतदारसंघाचे दिवंगत माजी आमदार कृष्णाजी उपाख्य काकासाहेब थोरात यांचे नातू तथा भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष आनंद काकासाहेब थोरात यांचे पुत्र आहेत.
राष्ट्रवादीच्या अनुराधा शितोळेंची बाजी
पाटस-कुरकुंभ गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार अनुराधा सत्वशील शितोळे यांनी भाजपच्या उमेदवार वैशाली वाबळे यांचा १९३४ मतांच्या फरकाने पराभव केला आहे. भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखान्याचे दिवंगत संस्थापक अध्यक्ष मधुकरराव शितोळे यांच्या अनुराधा शितोळे या सूनबाई तथा कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष सत्वशील मधुकरराव शितोळे यांच्या पत्नी आहेत. तर पराभूत उमेदवार वैशाली वाबळे या माजी जिल्हा परिषद सदस्या असून त्यांचे पती साहेबराव वाबळे हे दौंड पंचायत समितीचे माजी उपसभापती आहेत.