पुणे - ‘भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० आणि कलम ३५ (अ) काढून जम्मू आणि काश्‍मीर हा केंद्रशासित प्रदेश झाला. या निर्णयामुळे येणाऱ्या काळात काश्‍मीरमध्ये दीर्घकाळ शांतता आणि स्थैर्य नांदून तेथील गुंतवणूक वाढेल. त्यातून त्या प्रदेशाच्या विकासाला चालना मिळेल,’’ असा विश्‍वास परराष्ट्रीय धोरणविषयक तज्ज्ञ डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी व्यक्त केला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप ‘स्वामी विवेकानंद विचारमंच’तर्फे व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. मंचाचे अध्यक्ष रामचंद्र अत्रे या वेळी उपस्थित होते. डॉ. देवळाणकर म्हणाले, ‘‘भारतीय संसदेने जम्मू-काश्‍मीर पुनर्रचनेचे ऐतिहासिक विधेयक मंजूर केल्यानंतर काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० आणि ३५ (अ) ही दोन्हीही कलमे रद्दबातल ठरली आहेत. पुनर्रचनेनंतर जम्मू-काश्‍मीर यांचा एक स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश तयार होणार आहे; तर लडाख हा एक वेगळा केंद्रशासित प्रदेश निर्माण होणार आहे. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम नक्कीच चांगले परिणाम होणार आहेत.’’ ‘‘वास्तविक, अलीकडील काळात पाश्‍चिमात्य जग काश्‍मीरकडे ‘न्यूक्‍लिअर फ्लॅश पॉइंट’ म्हणून पाहत होते आणि त्याच वेळी पाकिस्तान मात्र सातत्याने या प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या प्रयत्नात होता. तरीही जगाने याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गेल्या पाच वर्षांत परराष्ट्र धोरणात केलेल्या मोर्चेबांधणीचे हे फलित म्हणावे लागेल,’’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले. डॉ. समर्थ कोटस्थाने यांनी सूत्रसंचालन केले.

