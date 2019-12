माळेगाव कारखान्यात उद्या या निर्णयसाठी विशेष सर्वसाधरण सभा

माळेगाव (पुणे) : माळेगाव साखर कारखान्यात खांडज-शिरवली हा सहावा गट पूर्वीप्रमाणे अस्तित्वात येण्याच्या विषयाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी कारखाना प्रशासनाने उद्या (ता. 20) विशेष सर्वसाधारण सभा कारखाना कार्यस्थळावर बोलविली आहे. माळेगाव कारखान्याच्या सभासदांच्या मागणीनुसार पूर्वीप्रमाणे खांडज-शिरवली हा सहावा गट अस्तित्वात येण्यासंदर्भात 29 नोव्हेंबर रोजी अध्यक्ष रंजन तावरे, ज्येष्ठ संचालक चंद्रराव तावरे यांच्या आधिपत्याखाली आयोजित बैठकीत संचालक मंडळाने मान्यता दिली होती. परंतु, नियमानुसार हा विषय निकाली काढण्यासाठी सभासदांची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलाविणे कारखाना प्रशासनाला क्रमप्राप्त ठरले. दरम्यान, कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात सध्या पाच गट अस्तित्वात आहेत. त्यामध्ये माळेगाव, पणदरे, सांगवी, नीरावागज आणि बारामती गटाचा समावेश आहे. परंतु, सन 2012-13 मध्ये 97 व्या घटनादुरुस्तीचा विचार करून कारखाना कार्यक्षेत्रात सहा गट कार्यान्वित असताना तत्कालीन संचालक मंडळाने खांडज-शिरवली गट कमी केला. त्यातील गावे नीरावागज व सांगवी गटाला जोडली होती. परिणामी नीरावागज गटाची सभासद संख्या सुमारे चार हजारांपेक्षा अधिक झाली. संबंधित सभासदांना सुविधा देण्यापासून खांडज-शिरवलीचे संचालक मंडळातील प्रतिनिधित्व कमी होण्यापर्यंत अन्याय होत होता, असे मत सभासद जयसिंग आटोळे, प्रकाश देवकाते, ऍड. रवींद्र माने, रामदास आटोळे, विठ्ठलराव देवकाते, पोपटराव तुपे, बाळासाहेब वाबळे, विलास देवकाते, नितीन आटोळे, मदनराव देवकाते, बाबूराव चव्हाण, रणजित धुमाळ आदींनी नोंदविले आहे. हा विषय सर्वानुमते मंजूर होण्यासाठी सभासदांनी एकजुटीने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन बारामती दूध संघाचे माजी अध्यक्ष नितीन आटोळे यांनी केले आहे. गटनिहाय प्रस्तावित सभासद संख्या

माळेगाव कारखान्याच्या संचालक मंडळाने शुक्रवारी होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यासाठी निश्‍चित केलेली सहा गटनिहाय सभासद संख्या पुढीलप्रमाणे ः माळेगाव ः 2257, पणदरे ः 2603, सांगवी ः 1801, खांडज- शिरवली ः 1842, नीरावागज ः 2743, बारामती ः 2526.



