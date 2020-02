पोलिस भरतीबाबतच्या निर्णयाचा होणार फेरविचार 

पुणे - तत्कालीन भाजप सरकारने पोलिस भरती प्रक्रियेतील शारीरिक चाचणीचे गुण कमी करून लेखी परीक्षेला जादा गुण देण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा महाआघाडी सरकारकडून फेरविचार होण्याची शक्‍यता आहे. शारीरिक चाचणीला पूर्वीएवढेच 100 गुण देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत असल्याला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरुद्ध रस्त्यावर उतरणाऱ्या हजारो उमेदवारांच्या लढ्याला यश येण्याची चिन्हे आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप तत्कालीन भाजप सरकारने पोलिस भरती प्रक्रियेत बदल केले होते. त्यानुसार, शारीरिक चाचणीसाठी 100 गुणांऐवजी 50 गुण ठेवले, तर लेखी परीक्षेसाठी 100 गुण ठेवले. याबरोबरच लेखी परीक्षेसाठी पूर्वी असलेले उमेदवारांचे एकास 15 हे प्रमाण बदलून, ते प्रमाण एकास 10 केले. त्याबाबतचा अध्यादेशही काढला होता. या निर्णयाबद्दल पोलिस भरतीची वर्षानुवर्षे तयारी करणाऱ्या व शारीरिक चाचणीची जमेची बाजू असणाऱ्या उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, उमेदवारांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने व मोर्चे काढले होते. खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही याप्रकरणी उमेदवारांशी चर्चा केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले होते. दरम्यान, या निर्णयाला ज्योती सैनी व भीमराव शिरसीपूरकर या उमेदवारांनी ऍड. श्रीकांत ठाकूर यांच्यामार्फत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये (मॅट) आव्हान दिले होते. गोरगरीब, शेतकरी, कष्टकरी कुटुंबातील मुला-मुलींकडून पोलिस भरतीला प्राधान्य दिले जात होते. शारीरिक चाचणीत जास्तीत जास्त गुण मिळवून स्पर्धेत टिकण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू असते. असे असताना शारीरिक चाचणीचे गुण कमी करण्याचा निर्णय तत्कालीन भाजप सरकारने घेतला होता. त्यास लाखो उमेदवारांनी कडाडून विरोध केला होता. यामुळे महाआघाडी सरकारने शारीरिक चाचणीचे गुण पूर्ववत म्हणजेच 100 गुण ठेवण्याबाबत विचार सुरू केला आहे. लवकरच त्याबाबत निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे. पोलिस भरतीच्या प्रक्रियेवेळी शारीरिक चाचणीसाठी असणारे गुण यापूर्वीच्या सरकारने कमी केले होते. ते पूर्ववत ठेवण्यासाठी म्हणजेच 100 गुण करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विचार सुरू आहे.

- अनिल देशमुख, गृहमंत्री पोलिस भरतीची तयारी करणारे उमेदवार

* पुणे शहर - 5 ते 5.5 लाख

* राज्यभरात - 12 ते 13 लाख

