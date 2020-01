न्यायाला विलंब ही शोकांतिकाच - डॉ. उज्ज्वल निकम

सहकारनगर - ""कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने कायदा हातात घेतला, तर त्याचे वाईट परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे हैदराबाद येथील पोलिसांनी केलेली कारवाई हा क्षणभंगुर आनंद आहे. न्यायपालिका बळकट असली पाहिजे, मात्र वर्षानुवर्षे अनेक खटले प्रलंबित आहेत. त्यावर न्याय लवकर होत नाही, ही शोकांतिका आहे,'' अशी खंत ज्येष्ठ विधिज्ञ, सरकारी वकील डॉ. उज्ज्वल निकम यांनी सहकारनगर येथील सहजीवन व्याख्यानमालेत व्यक्त केली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप सहजीवन व्याख्यानमालेत आयोजित करण्यात आलेल्या "हैदराबाद बलात्कार प्रकरण आणि न्याययंत्रणेचे प्रश्न' या विषयावर ते बोलत होते. या वेळी उपमहापौर सरस्वती शेंडगे, व्याख्यानमालेचे अध्यक्ष विनय कुलकर्णी, सचिव उदय कुलकर्णी, नितीन पाटील, विजय मंदारकर, इंद्रजित कुलकर्णी, रोहन पुरकर इ. उपस्थित होते. निकम म्हणाले, ""न्यायालयात अनेक प्रकरणे चालू असताना गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना देण्यात आलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हायला हवी. तरच न्यायपालिकेविषयी विश्वास निर्माण होईल. हैदराबादच्या घटनेचे बरेच काही शिकवले आहे. या घटनेचा शासनाने गांभीर्यपूर्वक विचार करणे गरजेचे आहे. नागरिकांना न्याय लवकर हवा आहे. कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या राज्याचे जर आपण कल्पना मांडत असू, तर मग हैदराबाद येथे झालेली घटना बरोबर होती का? याचा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे.'' "दयेच्या अर्जासाठी मुदत हवी'

न्यायप्रक्रियेत राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज हे आरोपीकडे असलेले एक शस्त्र आहे. राष्ट्रपतींकडे दयेच्या अर्जाची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. घटनेतदेखील राष्ट्रपतींनी किती कालावधीमध्ये हा दयेचा अर्ज निकाली काढावा याबाबत तरतूद नाही. दयेचा अर्ज निकाली काढण्यासाठी राष्ट्रपतीना बंधन का आणू नये? दयेच्या अर्जासाठी मुदत का असू नये? याबाबत विचार व्हावा असेही डॉ. उज्ज्वल निकम यांनी या वेळी नमूद केले.

