अरे वा, आंदोलन करावे तर असे...

दौंड (पुणे) : दौंड शहरातून जाणाऱ्या नगर- दौंड- कुरकुंभ- बारामती- फलटण राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी वाहनचालक व पादचाऱ्यांना कोणताही त्रास न देता हातात फलक घेऊन एक तास नागरिक उभे राहिले. दौंड शहरातील राज्य राखीव पोलिस दल गट क्रमांक पाचच्या पुणे गेटसमोर आज (ता. 14) नागरिकांनी हातात फलक घेत रुंदीकरणाची मागणी केली. सध्या या महामार्गावरील रेल्वे उड्डाण पूल ते गोकूळ हॉटेलमार्गे रोटरी सर्कल रस्त्याचे काम सुरू आहे. अतिक्रमणे व रस्त्यावरील महावितरणच्या वीजपेट्या न काढता त्याभोवती कॉंक्रिटीकरण केले जात आहे. नागरी वस्तीमधून जाणाऱ्या या अरुंद महामार्गावरील अतिक्रमणे काढण्याची मागणी करणारे फलक घेऊन नागरिक एक तास उभे होते. वासुदेव काळे, ऍड. सिकंदर शेख, राजेंद्र खटी, उल्का कांबळे, सोहेल खान, सुनील शर्मा, सुनील औटे, छगन सूळ, संदीप त्रिभुवन, राजेश गायकवाड, सचिन गायकवाड, संदीपान वाघमोडे आदी या वेळी उपस्थित होते.



