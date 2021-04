पुण्यात गोळ्या घालण्याची धमकी देत मागितली २० लाखांची खंडणी; चौघे अटकेत

पुणे : जमीन मालकाने जमीन खरेदीखतामधील उर्वरित रक्कम मागितल्याचा राग मनात धरून गोळ्या घालण्याची धमकी देत २० लाख रुपयांची खंडणी मागणा-या सराफी व्यावसायिकासह चार जणांना खंडणी विरोधी पथकाने अटक केली आहे. हा प्रकार मे २०१६ ते एप्रिल २०२१ दरम्यान घडला आहे. रणधीर जयंतीलाल सोळंकी (रा. शुक्रवार पेठ), दिलीप साहेबराव यादव (रा. मोरदरी, हवेली), सुमीत प्रकाश साप्ते (रा. गाऊडदरा, हवेली), सागर दत्तात्रेय मुजुमले आणि सागर दत्तात्रेय मुजुमले (दोघेही रा. कोंढणपूर) यांना अटक करण्यात आली आहे. तर सराफी व्यावसायिक गौतम जयंतीलाल सोळंकी यांच्या गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी हे भोर तालुक्यातील ससेवाडीचे रहिवासी आहेत. त्यांनी २०१६ मध्ये त्यांची वडिलोपार्जित जमीन सोळंकी यांना यादव, साप्ते आणि मुजुमले यांच्या मध्यस्थीने ९३ लाख रुपयांना विकली होती. त्यापैकी ३२ लाख ५० हजार रुपयांची रक्कम आरोपींनी त्यांना दिली होती. हेही वाचा - कोरोनाचा संसर्ग वाढला; वारजे कर्वेनगर भागात २३ मायक्रो कन्टेन्मेंट झोन तर उर्वरित ६० लाख २५ हजार रुपयांची रक्कम मागण्यासाठी फिर्यादी सोळंकी यांच्या दुकानात गेले असता त्यांनी चेक देण्यास नकार दिला. त्यानंतर फिर्यादी हे मध्यस्थी असलेल्या यादव यांच्या कार्यालयात गेले. मात्र यादव आणि साप्ते यांनी त्यांच्या कमरेला असलेले रिव्हॉल्व्हर फिर्यादी यांच्यावर रोखले आणि ‘२० लाख रुपये दिल्याशिवाय चेक देणार नाही. काय करायच ते कर. पुन्हा आला तर गोळ्या घालीन आणि पोलिसांमध्ये गेलास तर याद राख’, अशी धमकी त्यांनी फिर्यादी यांना दिली. त्यामुळे त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार अर्ज दिला. या अर्जाची खातरजमा करून आरोपींच्या ऑफिस व घरावर छापा टाकून चार जणांना अटक केली आहे. छाप्यादरम्यान शंभरहून अधिक मूळ खरेदीखत, साठेखत, विसारपावती, संमतिपत्र, करारनामे, एमओयू मिळाले आहेत. यात सही केलेले ब्लँक चेकबुक व चेक, सही केलेले मुद्रांक, दोन आलिशान गाड्या आणि दोन बंदूक जप्त करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास विरोधी पथकाचे खंडणी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विठ्ठल पाटील करीत आहेत.

