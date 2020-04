मास्क न लावणाऱ्या महाभागांवर कडक कारवाईची मागणी 

पिंपरी - कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे नागरिकांनी बाहेर फिरताना मास्कचा वापर करण्याची सक्‍ती सरकारकडून करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात शहरातील काही महाभाग त्याला हरताळ फासत असल्याने आरोग्याला धोका निर्माण होत आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप किराणा खरेदी, भाजी, मेडिकल, बॅंक इत्यादी ठिकाणी अत्यावश्‍यक कामांसाठी बाहेर पडणारे नागरिक मास्क न लावताच फिरत असल्याचे चित्र शहरातील अनेक भागांमध्ये पाहायला मिळाले. दरम्यान, मास्कचा वापर न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, अपेक्षित कारवाई होत नसल्याने अशा नागरिकांचे फावत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंग पाळा, असेही वारंवार सांगण्यात येत आहे. त्याचेही पालन होताना दिसत नाही. मास्कचा वापर न करणारे हे महाभाग बेधडकपणे वावरत आहेत. दरम्यान, कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाची माहिती असतानाही मास्कचा वापर का करीत नाही, अशी विचारणा काही नागरिकांकडे केली असता मास्क लावल्यामुळे गुदमरते, मोकळा श्‍वास घेता येत नाही, अशी कारणे दिली जातात. त्यामुळे सध्याच्या गंभीर परिस्थितीत शहरातील नागरिक सध्याच्या परिस्थितीत आरोग्याबाबत किती गंभीर आहेत, हे वास्तव समोर आले आहे. धडक कारवाई हवी

मास्क न लावता सार्वजनिक ठिकाणी फिरणाऱ्या अशा नागरिकांवर महापालिका आणि पोलिस प्रशासन यांनी संयुक्‍तपणे कारवाई करण्याची आवश्‍यकता आहे. स्वतःचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्याकडे दुर्लक्ष करीत असतानाच अन्य नागरिकांच्या आरोग्यालाही मंडळी धोका निर्माण करीत आहेत. त्यामुळे विविध भागांमध्ये धडक मोहीम राबवित अशा बेजबाबदार नागरिकांवर कडक कारवाई करण्याची आवश्‍यकता आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे होत नसल्यामुळे नजिकच्या काळात शहरात कोरोनाचा धोका वाढण्याची शक्‍यता आहे.

