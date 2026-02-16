जावळीतील डेरेवाडी शाळेच्या सेंद्रिय परसबागेला जिल्ह्यात द्वितीय क्रमांक; तज्ञ समितीकडून कौतुकाची थाप
डेरेवाडी शाळेची सेंद्रिय परसबाग द्वितीय
जिल्हास्तरावर यश; तज्ज्ञ समितीकडून कौतुकाची थाप
आनेवाडी, ता. १६ : प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत जावळी तालुक्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये विकसित करण्यात आलेल्या परसबागांचे जिल्हास्तरीय तज्ज्ञ समितीकडून परीक्षण करण्यात आले. या स्पर्धेत जिल्हा परिषदेच्या डेरेवाडी शाळेच्या सेंद्रिय परसबागेने लहान गटात जिल्ह्यात द्वितीय क्रमांक पटकावला असून, परीक्षकांकडून विशेष कौतुक मिळवले आहे.
परसबागेची रचना व आराखडा, स्थानिक हवामानानुसार भाज्यांची लागवड, बागेचे व्यवस्थापन, विद्यार्थी- पालक- शिक्षकांचा सक्रिय सहभाग, उत्पादित भाजीपाल्याचा शालेय पोषण आहारात समावेश तसेच अतिरिक्त भाजीपाल्याची विक्री या निकषांवर शाळांचे मूल्यमापन करण्यात आले. डेरेवाडी शाळेने सर्वच निकषांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत मानाचा द्वितीय क्रमांक मिळवला.
विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून शालेय आवारात आकर्षक व समृद्ध अशी सेंद्रिय परसबाग फुलविण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये श्रमप्रतिष्ठेची जाणीव वाढीस लागली असून, स्वतः पिकवलेल्या ताज्या भाज्यांचा आस्वाद त्यांना मिळत आहे. उत्पादित भाजीपाल्याचा नियमित वापर शालेय पोषण आहारात केला जात आहे.
परसबागेत कोबी, फ्लॉवर, सिमला मिरची, वांगी, टोमॅटो, मिरची, कांदा, बीट, मुळा, पावटा, भेंडी, दोडका, शेवगा आदी विविध भाज्यांची लागवड करण्यात आली आहे, तसेच तुळस, गवती चहा, कोरफड, अडुळसा, कढीपत्ता यांसारख्या औषधी वनस्पतींचाही समावेश करण्यात आला आहे. आधुनिक सिंचन पद्धतींचा अवलंब करून मायक्रोग्रीन तंत्राचा वापर करण्यात येत आहे. संपूर्ण बाग सेंद्रिय पद्धतीने विकसित करण्यात आली असून, जीवामृत अर्काचा वापर करून पिकांची निगा राखली जाते.
या उपक्रमासाठी मुख्याध्यापिका सुनीता कामटे, उपक्रमशील शिक्षक अतुल बोराटे, ग्रामस्थ व पालक यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. या यशाबद्दल शिक्षण विस्तार अधिकारी चंद्रकांत कर्णे, उस्मान मनेर, मिनल मुळे, उमेश मोरे, केंद्रप्रमुख हंबीरराव जगताप, वंदना गंगावणे, सुभाष दुटाळ, दत्तात्रय बाचल, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, सदस्य तसेच ग्रामस्थांनी शाळेचे अभिनंदन केले.
----------------------------
02371
डेरेवाडी : परसबाग स्पर्धेत जिल्ह्यात द्वितीय क्रमांकप्राप्त जावळी तालुक्यातील डेरेवाडी शाळेची सेंद्रिय परसबाग, शिक्षक व विद्यार्थी. (प्रशांत गुजर : सकाळ छायाचित्रसेवा)
----------------------------