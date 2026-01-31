कोपर्डे हवेली : रामकृष्ण वेताळ यांचे भावनिक अहवान...
विकासगंगा आणण्यासाठी संधी द्या
रामकृष्ण वेताळ; शिरवडे येथील प्रचारसभेत आवाहन
कोपर्डे हवेली, ता. ३१ : विकासाची गंगा तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि सर्वसामान्य माणसाला सत्तेच्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी एक संधी द्यावी, असे आवाहन कऱ्हाड उत्तरचे नेते रामकृष्ण वेताळ यांनी केले.
कोपर्डे हवेली जिल्हा परिषद गटातील अपक्ष उमेदवार विद्या वेताळ, गणातील उमेदवार अमित पाटील आणि वाघेरी गणातील उमेदवार नीलम पिसाळ यांच्या प्रचारार्थ शिरवडे (ता. कऱ्हाड) येथे आयोजित सभेत ते बोलत होते.
श्री. वेताळ म्हणाले, “कोपर्डे हवेली हा गट यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारसरणीचा आहे. या गटाने नेहमी अन्यायाचा प्रतिकार केला आणि स्वाभिमान जपला. लादलेला उमेदवार कधीच स्वीकारला नाही; उलट काम करणाऱ्या स्वाभिमानी उमेदवाराच्या पाठीशी ठाम उभा राहिला.” पक्षातून काढण्याची भीती दाखवली, तरी लोकांच्या मनातून स्वाभिमानी नेत्याला काढणे शक्य नाही. मी लोकांच्या मनात राहणेच पसंत करतो आणि कऱ्हाड उत्तरचा स्वाभिमान दाखवून देईल, असेही ते म्हणाले.
उमेदवार विद्या वेताळ यांनी या गटातील रस्ते, पाणी, वीज आणि शासकीय योजनांचा लाभ गरिबांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहण्याचे आश्वासन दिले. अमित पाटील म्हणाले, ‘‘मी बोलण्यापेक्षा कामाला जास्त महत्त्व देतो. रात्री अपरात्री कधीही हाक मारा तुमच्यासाठी हजर असेन. काम करण्याची संधी द्या, त्या संधीच मी सोनं करेन.’’ या वेळी नीलम पिसाळ यांनीही आपले विकासाचे व्हिजन लोकांसमोर मांडले.
सभेस शेतकरी संघटनेचे नेते सचिन नलवडे, कोयना दूध संघाचे संचालक सुदाम चव्हाण, माजी पंचायत समिती सदस्य सुरेश कुंभार, बी. के. जगदाळे, रंगराव चव्हाण, श्रीरंग चव्हाण, माजी सरपंच बाळासाहेब पवार, भानुदास पोळ, संजय पिसाळ यांच्यासह लालासाहेब पाटील, अंकुश थोरात, नंदकुमार चव्हाण, संदीप बाबर, दादासाहेब थोरात, जयसिंग डांगे, याकूब पटेल, जयराम दुबल, शिवाजी इंगवले, सोपान चव्हाण, रमेश काटकर, सयाजी शिंदे, प्रल्हाद भोसले आदी उपस्थित होते. शिरवडे गावातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या वेळी विविध मान्यवरांची भाषणे झाली. रणजित थोरात यांनी प्रास्ताविक केले, तर सतीश पाटील यांनी आभार मानले.
शिरवडे : विद्या वेताळ, अमित पाटील, नीलम पिसाळ यांच्या प्रचार सभेत बोलताना रामकृष्ण वेताळ. त्या वेळी उपस्थित जनसमुदाय. (जयंत पाटील : सकाळ छायाचित्रसेवा)
