कुडाळ रथोत्सव उत्साहात

कुडाळला धुंदीबाबांचा रथोत्सव उत्साहात
कुडाळ, सोनगावमार्गे बेलावडे, मेरुलिंगदऱ्यात सांगता; धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमांना प्रतिसाद
कुडाळ, ता. १६ : जावळी तालुक्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात हजारो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले सद्गुरू १००८ महंत श्री देवीपुरी महाराज तथा धुंदीबाबा महाराजांचा रथोत्सव हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात साजरा झाला.
श्री देवीपुरी महाराज तथा धुंदीबाबा महाराज दरवर्षी महाशिवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे दर्श अमावस्येला आपल्या जन्मगावी बेलावडे (ता. जावळी) येथे आपल्या भक्तगणांना दर्शन देण्यासाठी येत असत. गेल्या ४२ वर्षांपासून धुंदीबाबांच्या निर्वाणानंतरही त्यांच्या रथयात्रेची परंपरा अखंडित सुरू असून, धुंदीबाबांचे शिष्य श्री योगीपुरी महाराज या रथयात्रेत सहभागी होऊन येथील भक्तगणांना आशीर्वाद देत असतात. आजही तेवढ्याच भक्तिभावाने बेलावडे, सोनगाव व आर्डे येथील त्यांचे भक्तगण व ग्रामस्थ श्री योगीपुरी महाराजांच्या रूपात धुंदीबाबा आल्याचे समाधान मानून रथयात्रा मोठ्या उत्साहात होते.
कुडाळ (ता. जावळी) येथून सुरू होत असलेली रथयात्रा गुलालाच्या उधळणीत व ढोल-ताशांच्या गजरात ‘ओम धुंदी तत सत’च्या जयघोषात सोनगावमार्गे बेलावडे येथील मेरुलिंगदरा अशी शांततेत व उत्साहात झाली. कुडाळ येथील महाराजा शिवाजी हायस्कूल व सोनगाव येथील धुंदीबाबा विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना महाराजांच्या हस्ते शालेय साहित्य व खाऊ वाटप करण्यात आले. त्यानंतर मेरुलिंगदरा येथे रथयात्रेची सांगता भंडारा, महाप्रसाद तसेच विविध धार्मिक कार्यक्रमानंतर करण्यात आली. यावेळी तालुक्यातील विविध पक्षांचे पदाधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते.
कुडाळ (ता. जावळी) : महंत श्री देवीपुरी महाराज तथा धुंदीबाबा महाराजांच्या रथोत्सवावेळी भाविकांनी केलेली गर्दी. (महेश बारटक्के : सकाळ छायाचित्रसेवा)
