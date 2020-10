प्रसिद्ध गायक महेश काळे यांच्याशी साधा संवाद 

पुणे - संगीत व गायन या कलेच्या माध्यमातून मानसिक ताण - तणाव दूर करता येतो, या हेतूने ज्येष्ठ संगीतकार दीपक राजा यांच्या प्रयत्नांतून येत्या शनिवारी ता. (३ ) सकाळी दहाला प्रसिद्ध गायक महेश काळे यांचा मोफत झूम वेबिनार आयोजित करण्यात येत आहे. त्या माध्यमातून त्यांच्याशी शास्त्रीय गायन व संगीत याविषयी संवाद साधता येईल.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सकाळ माध्यम समूहातील ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’च्या वतीने we are in this together या मोहिमेंतर्गत व पुनीत बालन ग्रुप यांच्या सौजन्याने आणि कर्वे समाज सेवा संस्थेच्या सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ अँड डीसअँबीलीटीजच्या सहकार्याने मानसिक ताण - तणाव व्यवस्थापन व एकूणच मानसिक स्वास्थ्य व समस्यांच्या मार्गदर्शनासाठी ‘सकाळ सोबत बोलूया’ ही चोवीस तास हेल्पलाईन राज्यभर सुरु करण्यात आली आहे. या हेल्पलाईनशी निगडित विविध क्षेत्रातील, विविध वयोगटातील लोकांसाठी या वेबिनारचे आयोजन केले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या वेबिनारमध्ये खालील गोष्टींवर महेश काळे मार्गदर्शन करतील.

शास्त्रीय गायन व संगीतातून होणारी आनंद व समाधान निर्मिती.

आनंद म्हणजे काय ? संगीत व गायनामधून आनंद कसा शोधावा ?

भारतातील व परदेशातील संगीत व गायन यातील वेगळेपण.

लोकांचा प्रदेशानुसार संगीत व गायनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन.

बंदीश का रचतात, त्याचा अर्थ काय, संगीताचे वैशिष्ट्य काय?

येथे पाठवा प्रश्‍न

महेश काळे यांना संगीत व गायन कलेविषयी प्रश्न विचारण्यासाठी खाली दिलेल्या ईमेल आयडीवर प्रश्न पाठवू शकता. sakalweareinthistogether@gmail.com

अधिक माहितीसाठी संपर्क : ९९६०५००१४३

शास्त्रीय संगीताचा नव्या पिढीचा चेहरा

आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे आणि नवीन पिढीचा भारतीय शास्त्रीय संगीताचा चेहरा अशी महेश काळे यांची ओळख आहे. ते संगीताचे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते आहेत. वयाच्या तिसऱ्या वर्षी त्यांनी आपल्या बाबांसोबत गोंदावल्यात पाच हजार लोकांसमोर अभंग सादर करून पहिली दाद मिळविली. आरंभीचे गायनाचे प्राथमिक धडे पुरूषोत्तम गांगुर्डे यांच्याकडे घेतल्यावर १९९१ मध्ये पं. जितेंद्र अभिषेकींकडे गुरूकूल पध्दतीने गायनाचे शास्त्रीय ज्ञान त्यांनी घेतले. आजवर त्यांनी अनेक देशात शास्त्रीय संगीताच्या हजाराहून अधिक मैफिली केल्या आहेत. अमेरिकेत दोनशेहून अधिक विद्यार्थ्यांना ‘महेश काळे स्कूल ऑफ म्युझिक’ याद्वारे ते संगीत शिकवत आहेत. कलर्स टीव्हीवरील म्युझिक टॅलेंट शो, ‘सूर नवा ध्यास नवा’ या कार्यक्रमाचे माध्यम असो, गेटवे ऑफ इंडिया वरील २६/११ चा कार्यक्रम असो आदी व्यासपीठांवर त्यांनी आपला ठसा उमटवला आहे.