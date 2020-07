पुण्यात शिक्षण घेणाऱ्या मुलींचे पालक म्हणतायेत, 'आता पुणे नकोच'

पुणे : पुण्यामध्ये लाखोंच्या संख्येने शिक्षणासाठी राहणाऱ्या मुलींना कोरोनामुळे आपले शिक्षण अर्धवट सोडून घरी परतावे लागले. त्यामुळे पालकांनी काळजीपोटी 'पुन्हा आपल्याला पुणे नकोच' असा पवित्रा घेतल्याने सावित्रीच्या लेकींना कोरोना चांगलाच अंगलट आला आहे. कोरोनामुळे आमच्या शिक्षणास मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे पुढचं भविष्य कसं असेल माहीत नाही, असे मत विद्यार्थिनींनी व्यक्त केलं. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप शिक्षणासाठी पुण्यात देशभरातून लाखोंच्या संख्येने मुले-मुली येतात. विशेषतः मुली. या मातीला सावित्रीबाई फुले आणि जोतिबाराव फुले यांचा पदस्पर्श झाला आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी त्यांनी घेतलेले परिश्रम अजरामर आहेत. याच प्रेरणेतून आणि शहरात असणाऱ्या पायाभूत सुविधा व सर्व शैक्षणिक व्यवस्थेमुळे पालकांचा शिक्षणासाठी मुलींना पुण्यात ठेवण्याला प्राधान्य दिले जाते. पण अचानक कोरोनाने घातलेला धुमाकूळ आणि पसरलेली भीती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शहरातून काढता पाय घेतला. गैरसोय होऊ नये तसेच, भीतीपोटी पालक आपल्या मुलींना शहरात पाठवण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे मुलींच्या पुढील शिक्षणास बाधा येणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक पालकांनी शहरात येऊन मुलींचे सर्व साहित्य घेऊन जाण्यास प्राधान्य दिले आहे. विद्यार्थिनी पूजा झोळे 'सकाळ'शी बोलताना म्हणाली, की कोरोनामुळे शहरात शिक्षणासाठी गेलेल्या अनेक ग्रामीण मुलींना आपापल्या गावी परतावं लागलं. सुरुवातीच्या काळात आशा होती, की हे लवकर सर्व सुरळीत होईल. परंतु, कोरोनाची साथ ही वाढतच गेली. आज चार-पाच महिने घरातच असणाऱ्या या मुलींना आता निरनिराळ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. ही कोरोनाची साथ आणखी किती दिवस चालू राहणार व आम्हाला परत आमच्या शिक्षण व करिअरकडे कधी परतता येईल, याची चिंता भेडसावत आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कोरोना लवकर संपेल या आशेवर असणाऱ्या पालकांचा संयम संपला आहेत. त्यामुळे अनेक मुलींच्या पालकांनी आता त्यांना विवाहासाठी स्थळे बघण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे या मुलींच्या समस्या आणि चिंतेत अधिकच भर पडत आहे. त्यांचे मनोधैर्य ढासळून त्या डिप्रेशनमध्ये जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकार या सर्वांसाठी शहरात समुपदेशनकरिता हेल्पलाईनची सुविधा देतात किंवा समुपदेशक सहज उपलब्ध असतात. परंतु, ग्रामीण भागात यादेखील सुविधा नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मुली व पालकांच्या समुपदेशनासाठी सरकारने त्वरित पावले उचलणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले .

