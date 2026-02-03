पाचगणी : पाचगणी पालिकेच्या विषय समित्यांवर नव्या शिलेदारांची वर्णी; नगराध्यक्ष दिलीपभाऊ बगाडेंकडे ''स्थायी''ची धुरा तर बांधकाम पारठे यांच्याकडे
दिलीप बगाडे स्थायी समितीचे सभापती
पाचगणीत बिनविरोध निवडी जाहीर; ‘बांधकाम’ राजेंद्र पारठे यांच्याकडे
पाचगणी, ता. ३ : येथील गिरिस्थान नगरपालिकेच्या विविध विषय समिती सभापतींच्या निवडी आज विशेष सभेत झाल्या. यामध्ये अपेक्षेप्रमाणे अनुभवी चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली असून, स्थायी समितीच्या सभापतिपदी नगराध्यक्ष दिलीप बगाडे, तर बांधकाम समितीच्या सभापतिपदी राजेंद्र पारठे यांची निवड करण्यात आली आहे. आगामी काळात शहराच्या सुनियोजित विकासाचा रोडमॅप तयार करण्यासाठी ही नूतन कमिटी आता सज्ज झाली आहे.
पीठासन अधिकारी तथा मुख्याधिकारी पंडित पाटील यांनी बोलावलेल्या या विशेष सभेत सर्वच समित्यांच्या निवडी बिनविरोध झाल्या. नगरपालिकेच्या कामकाजात अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभापतिपदी नगराध्यक्ष दिलीप बगाडे यांची निवड झाली असून, सदस्य म्हणून उपनगराध्यक्ष प्रकाश गोळे, राजेंद्र पारठे, राजश्री सणस, विमल भिलारे व सुप्रिया माने शहराच्या विकासाचे धोरण ठरवणार आहेत.
नियोजन व विकास समितीच्या सभापतिपदी उपनगराध्यक्ष प्रकाश गोळे यांची निवड झाली असून, सदस्यपदी आघाडी प्रमुख शेखर कासुर्डे, अनिता चोपडे, स्वाती कांबळे व प्रसाद कारंजकर यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
शहराच्या सौंदर्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या स्वच्छता, वैद्यकीय व सार्वजनिक आरोग्य समितीच्या सभापतिपदी राजश्री सणस यांची वर्णी लागली आहे. त्यांच्या सोबत सदस्य म्हणून परवीन मेमन, आकाश बगाडे, गणेश कासुर्डे व विनोद बिरामणे काम पाहणार आहेत.
महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतिपदी सुप्रिया माने यांची निवड झाली असून, माधुरी कासुर्डे, स्वाती कांबळे, अमृता गोळे व अभिलाषा कऱ्हाडकर या सदस्य म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. शिक्षण समितीच्या सभापतिपदी विमल भिलारे यांची निवड झाली असून, महेश खांडके, अमित कांबळे, प्रसाद कारंजकर व अमृता गोळे हे सदस्य म्हणून शैक्षणिक धोरणे राबवतील.
पायाभूत सुविधांसाठी कळीच्या असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम समितीच्या सभापतिपदी राजेंद्र पारठे यांची निवड करण्यात आली असून, सदस्य म्हणून नारायण बिरामणे, आकाश बगाडे, शिल्पा माने व वैभव कऱ्हाडकर यांची नियुक्ती झाली आहे.
या निवडीनंतर मुख्याधिकारी पंडित पाटील यांच्या हस्ते सर्व नूतन सभापतींचा सत्कार करण्यात आला. या सभेला आघाडी प्रमुख शेखर कासुर्डे यांच्यासह नगरसेवक नारायण बिरामणे, महेश खांडके, अमित कांबळे, आकाश बगाडे, परवीन मेमन, अमृता गोळे, माधुरी कासुर्डे, स्वाती कांबळे, शिल्पा माने, तसेच विरोधी गटाचे लक्ष्मी कऱ्हाडकर, अभिलाषा कऱ्हाडकर, वैभव कऱ्हाडकर, प्रसाद कारंजकर, विनोद बिरामणे व स्वीकृत नगरसेवक गणेश कासुर्डे, अनिता चोपडे आदी उपस्थित होते.
आमदार मकरंद पाटील आणि जिल्हा बँकेचे संचालक राजेंद्र राजपुरे यांनी सर्व नूतन सभापती व सदस्यांचे अभिनंदन करून पाचगणीच्या पर्यटनाला आणि स्वच्छतेला नवी उंची गाठून देण्याचे आवाहन केले आहे.
पाचगणी : प्रकाश गोळे यांचा सत्कार करताना पंडित पाटील. या वेळी दिलीप बगाडे, शेखर कासुर्डे आदी. (रविकांत बेलोशे : सकाळ छायाचित्रसेवा)
