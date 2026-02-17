राष्ट्रवादीचे जिल्हा अध्यक्ष उमेश पाटील यांच्या हकालपट्टीची मागणी
राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्षाची हकालपट्टी करा
दिगंबर सुडके म्हणाले, उमेश पाटील निष्क्रीय माणूस
पंढरपूर, ता. १७ ः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांच्या एकाधिकारशाहीमुळे सोलापूर जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मोठा पराभव झाला आहे, असा आरोप करत, त्यांची जिल्हा अध्यक्षपदावरून तातडीने हकालपट्टी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पंढरपूर विभागाचे जिल्हा अध्यक्ष दिगंबर सुडके यांनी केली आहे. श्री.सुडके यांनी आज पंढरपुरात पत्रकार परिषदेत ही मागणी केली.
श्री. सुडके म्हणाले की, उमेश पाटील यांची जिल्हाध्यक्षपदावर निवड झाल्यापासून त्यांनी कोणत्याही तालुक्यात पक्ष संघटन वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. उलट त्यांनी मोहोळ तालुक्यात शिवसेनेसोबत जाऊन पक्षाचे नुकसान केले. उमेश पाटलांच्या हेकेखोर स्वभावामुळे जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी दिल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस कमकुवत झाली आहे.
विधानसभा निवडणुकी वेळी देखील त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार यशवंत माने यांच्या विरोधात काम केल्यामुळे त्यांचा पराभव झाला, असा आरोपही श्री.सुडके यांनी केला.
नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये उमेश पाटील यांनी एकदाही कार्यकर्त्यांची व पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली नाही. उलट कार्यकर्त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली. ते राष्ट्रवादीचे जिल्हा अध्यक्ष असले तरी त्यांनी अख्खा पक्ष शिवसेनेच्या दावणीला बांधला आहे. उमेश पाटील हे फक्त मोहोळ तालुक्याच्या राजकारणात व्यस्त असतात. अशा निष्क्रीय जिल्हाध्यक्षाची पदावरून तातडीने हकालपट्टी करून नव्या तरुण चेहऱ्याला संधी द्यावी. या संदर्भात राष्ट्रवादीचे प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे यांनाही लेखी निवेदन दिले आहे. याबाबत गांभीर्याने विचार केला जाईल असे आश्वासन श्री. तटकरे यांनी दिल्याचेही श्री.सुडके यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.