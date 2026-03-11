पुणे

Pune Crime : बदनामीच्या धमकीला कंटाळून तरुणीने संपविले जीवन

मैत्रिणींनी चोरीचा आरोप करत बदनामीची धमकी दिल्याने १९ वर्षीय तरुणीने जीवन संपविल्याची घटना चंदननगर परिसरात घडली.
crime

crime

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - भाडेतत्त्वावरील सदनिकेत एकत्र राहणाऱ्या मैत्रिणींनी चोरीचा आरोप करत बदनामीची धमकी दिल्याने १९ वर्षीय तरुणीने जीवन संपविल्याची घटना चंदननगर परिसरात घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन तरुणींविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
death
endlife
Threat
young girl
Theft

Related Stories

No stories found.