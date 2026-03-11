Pune Crime : बदनामीच्या धमकीला कंटाळून तरुणीने संपविले जीवन

पुणे - भाडेतत्त्वावरील सदनिकेत एकत्र राहणाऱ्या मैत्रिणींनी चोरीचा आरोप करत बदनामीची धमकी दिल्याने १९ वर्षीय तरुणीने जीवन संपविल्याची घटना चंदननगर परिसरात घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन तरुणींविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे..पायल किशोर राजगुरू (वय-१९, रा. अरिहंत कॉम्प्लेक्स, महावीर सोसायटी, विठ्ठलनगर; मूळ रा. कासार अंबोली, ता. मुळशी) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणीचे नाव आहे. या प्रकरणी पायलचे वडील किशोर राजगुरू यांनी फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पायल राजगुरू ही परिचारिका अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेत होती. चंदननगर परिसरातील अरिहंत कॉम्प्लेक्समध्ये भाडेतत्त्वावर सदनिका घेऊन ती मैत्रिणींसह राहत होती. आरोपी तरुणी खासगी ठिकाणी नोकरी करतात. काही दिवसांपूर्वी सदनिकेतून रोख रक्कम चोरीला गेल्याचा प्रकार घडला होता. या घटनेनंतर आरोपी तरुणींकडून पायलला मानसिक त्रास दिला जात होता..या मानसिक तणावातून ९ मार्च रोजी सकाळी पायलने पंख्याला दोरी बांधून गळफास घेतला. पायलने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी पोलिसांनी जप्त केली आहे. त्यामध्ये तरुणींनी चोरीचा आरोप करून बदनामीची धमकी दिल्याचे नमूद केले आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दशरथ तलेदवार करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.