चिंताजनक : डॉक्टरांसह दोन नर्स कोरोनाबाधित़; पुणे जिल्ह्यातला प्रकार

लोणी काळभोर ः उरुळी कांचन येथील कोरोना बाधित महिलेवर लोणी काळभोर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार चालू असताना, संपर्कात आलेल्या ५१ पैकी एक डॉक्टर व दोन नर्स असे तीन जण कोरोना बाधित असल्याचे आढळून आले आहे. ५१ पैकी ४८ जणांचे कोरोना चाचणी अहवाल बुधवारी (ता. २२) सायंकाळपर्यंत रुग्णालयाला मिळाले आहेत. ४८ पैकी पंचेचाळीस जण निगेटिव्ह आढळून आले आहेत. तीन जणांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. दरम्यान, संबधित महिलेच्या संपर्कात आलेले उरुळी कांचन येथील तिचे नातेवाईक, उपचार करणारे डॉक्टर व दुध, भाजीपाला पुरवणारे लोक असे अठरा जणांचे कोरोना चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आले असले तरी, लोणी काळभोर येथील रुग्णालयात संबंधित महिलेवर उपचार करणाऱ्यांपैकी एक डॉक्टर व दोन नर्स असे तीन जण कोरोना बाधित आढळून आल्याने लोणी काळभोर व कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीत भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे . रुग्णालयात व्यावस्थापनकडून काळजी

कोरोना बाधित एक डॉक्टर व दोन नर्स यांना वेगळ्या इमारतीत कोरोटांईन करण्यात आले आहे. तर उर्वरित पंचेचाळीस जनांना रुग्णालयाच्या सहाव्या मजल्यावर कोरोटांईन करण्यात आले आहे. रुग्णालयात व्यावस्थापन पूर्ण पणे काळजी घेत असून, कोरोना बाधित तीन जणांच्या नातेवाइकांचीही स्वतंत्र काळजी घेण्यात आली आहे, असे रुग्णालय सुत्रांनी सांगितले

