जुनी पुस्तके दान करून विद्यार्थ्यांना ज्ञानाची नवी संधी
जुनी पुस्तके दान करून विद्यार्थ्यांना ज्ञानाची नवी संधी
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : विद्यार्थ्यांमध्ये ज्ञानाचा प्रसार व्हावा तसेच गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत मिळावी या उद्देशाने वि. दा. सावरकर चॅरिटेबल प्रतिष्ठान व श्री मार्कंडेय सोशल फाउंडेशन, सोलापूर यांच्या वतीने ‘पुस्तक बँक’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
दरवर्षी नववी ते बारावीच्या परीक्षा संपल्यानंतर अनेक विद्यार्थी आपली पुस्तके रद्दीत विकतात. मात्र हीच पुस्तके गरजू विद्यार्थ्यांना दिल्यास त्यांच्या शिक्षणाला मोठी मदत होऊ शकते. ‘ज्ञान वाटल्याने वाढते’ या भावनेतून विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी जुनी परंतु चांगल्या स्थितीतील पुस्तके दान करावीत, असे आवाहन संस्थेचे संस्थापक डॉ. राजेंद्रप्रसाद गाजूल यांनी केले आहे.
शासनाकडून इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके दिली जातात. मात्र नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना अनेकदा पुस्तकांची अडचण भासते. ही गरज लक्षात घेऊन इंग्रजी व मराठी माध्यमातील चांगल्या स्थितीतील पुस्तके जमा करून ती मे महिन्यापासून गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत देण्यात येणार आहेत.
परीक्षा संपल्यानंतर पालक व विद्यार्थ्यांनी आपली पुस्तके शहरातील विविध केंद्रांवर जमा करावीत, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. या उपक्रमामुळे अनेक गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मदत मिळणार असून समाजातील दानशूर व्यक्तींनीही पुढाकार घ्यावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
-----------------------------
पुस्तके जमा करण्याची प्रमुख ठिकाणे :
अशोक चौक (जुना वालचंद कॉलेज रोड), सुनिलनगर एमआयडीसी मेन रोड, कन्ना चौक, हैदराबाद रोड येथील नर्मदा कॉम्प्लेक्स, जुना वालचंद कॉलेज परिसर, दत्तनगर, विजापूर रोड आयटीआय कॉलेजसमोर तसेच अक्कलकोट रोडवरील गोदूताई गृहनिर्माण संस्था येथे पुस्तके स्वीकारली जाणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.