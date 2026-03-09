रहिमतपूर,‘पंचक्रोशीचे’ सचिव डॉ. एच. एस. कदम यांचे निधन

डाॅ. हणमंतराव कदम यांचे निधन
रहिमतपूर, ता. ९ : येथील प्रतिथयश डाॅक्टर हणमंतराव शंकरराव ऊर्फ एच. एस. कदम (वय ७५) यांचे साेमवारी सकाळी पुण्यातील रुबी हाॅस्पिटल येथे उपचारादरम्यान निधन झाले.
पंचक्राेशी शिक्षण मंडळाचे सचिव म्हणून त्यांनी शिक्षण क्षेत्रासाठी अखेरपर्यंत याेगदान दिले. संस्थेच्या प्रगतीत त्यांचा सिंहाचा वाटा हाेता. ते आरळे (ता. सातारा) गावचे सुपुत्र हाेते. एमबीबीएस ही पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी रहिमतपूर हीच कर्मभूमी म्हणून वैद्यकीय सेवेस प्रारंभ केला.
त्यांनी वैद्यकीय सेवेद्वारे गाेरगरिबांचे आराेग्यदूत, आधारवड म्हणून कार्य केले. पैशांअभावी काेणाचेही उपचार थांबू नयेत अशा विचाराने ते कार्यरत राहिले. रहिमतपूरसह परिसरातील वाड्या- वस्त्यांवरील रुग्णांचा त्यांच्या निदानावर दृढ विश्वास हाेता. शांत, संयमी, परोपकारी वृत्तीचे, अनुभवसंपन्न तज्ज्ञ डॉक्टर म्हणून त्यांची ख्याती होती. ते सर्वांशी आपुलकीने वागत. रुग्णांच्या अडीअडचणी समजून घेत. रुग्णांकडे पैसे असो अथवा नसोत त्यांनी अनेकांना याेग्य उपचारांद्वारे जीवदान दिले. काेविडच्या काळात त्यांनी दूरध्वनीवरूनही रुग्णांच्या इलाजासाठी याेगदान दिले. स्वत: आजाराशी संघर्ष करत असतानाही, त्यांनी वैद्यकीय सेवेचे व्रत अखेरपर्यंत चालविले. त्यांच्या निधनाने रहिमतपूर पंचक्राेशीसह आरळे, सातारा आणि सैनिक स्कूलच्या त्यांच्या मित्रपरिवारातूनही हळहळ व्यक्त हाेत आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या महिला प्रदेश उपाध्यक्षा, पंचक्राेशी शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा चित्रलेखा माने कदम यांचे ते पती हाेत. त्यांच्या मागे पत्नी, मुलगा, स्नुषा, नातवंडे असा परिवार आहे.
डॉ. हणमंत कदम
