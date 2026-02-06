रविवारी डॉ. महाजन हॉस्पिटलचे उद्घाटन
डॉ. महाजन हॉस्पिटलचे
उद्या साताऱ्यात उद्घाटन
सातारा, ता. ६ : शहर आणि परिसरातील नागरिकांना अद्ययावत व विश्वासार्ह आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी डॉ. महाजन हॉस्पिटलचे उद्घाटन रविवारी (ता. आठ) होत आहे. ऑर्थोपेडिक, स्कीन व मल्टीस्पेशालिटी सुविधा असलेले हे अत्याधुनिक हॉस्पिटल पारसनीस कॉलनी, जगदंब चौक, मोनार्क हॉटेलजवळ, सातारा येथे सुरू होत आहे.
डॉ. महाजन हॉस्पिटलमध्ये अस्थिरोग, त्वचारोग, पॅथॉलॉजी तसेच इतर मल्टीस्पेशालिटी उपचार एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. रुग्णांच्या सोयीसाठी हॉस्पिटलमध्ये अद्ययावत तपासणी यंत्रणा, अत्याधुनिक उपकरणे, स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण तसेच प्रशिक्षित व अनुभवी कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. रुग्णकेंद्रित सेवा, वेळेवर उपचार आणि विश्वासार्ह वैद्यकीय सल्ला हे या हॉस्पिटलचे प्रमुख वैशिष्ट्य असणार आहे.
या हॉस्पिटलमध्ये डॉ. सुरेश महाजन (त्वचारोग तज्ज्ञ), डॉ. अभिषेक महाजन (अस्थिरोग तज्ज्ञ), डॉ. आदित्य महाजन (त्वचारोग तज्ज्ञ), डॉ. तन्वी महाजन (पॅथॉलॉजिस्ट), डॉ. मुधा महाजन (भूल तज्ज्ञ) तसेच नीना महाजन (फार्मासिस्ट) रुग्णसेवा देणार आहेत.
.................................................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.