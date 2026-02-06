कर्मवीर मामांनी शिक्षण प्रसारातून माणसं उभारली
बार्शी : कर्मवीर डॉ. मामासाहेब जगदाळे यांच्या जयंतीनिमित आयोजित कार्यक्रमात बोलताना डॉ. मिलिंद जोशी.
कर्मवीर मामांनी शिक्षण प्रसारातून माणसे उभारली
मसापचे अध्यक्ष डॉ. मिलिंद जोशी; बार्शीत डॉ. जगदाळे जयंतीनिमित्त कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा :
बार्शी शहर, ता. ५ : कर्मवीर डॉ. मामासाहेब जगदाळे हे कर्तृत्वाचे एक उत्तुंग शिखर होते. शिवाजी बोर्डिंगच्या माध्यमातून मामांनी शिक्षण प्रसाराचे कार्य केले. मामांनी संस्थेबरोबरच माणसे उभी केली. महाराष्ट्रासाठी बार्शीने खूप माणसे दिली, असे प्रतिपादन पुणे येथील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद जोशी यांनी केले.
कर्मवीर डॉ. मामासाहेब जगदाळे यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी साहित्यिक डॉ. अरुणा ढेरे होत्या. यावेळी आमदार दिलीप सोपल, माजी आमदार राजेंद्र राऊत, नगराध्यक्षा तेजस्विनी कथले, संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. बी.वाय. यादव, उपाध्यक्ष नंदन जगदाळे, पी. टी. पाटील, अरुण देबडवार, जयकुमार शितोळे उपस्थित होते.
जोशी म्हणाले, सध्या शिक्षण व्यवस्था झपाट्याने बदलत आहे. शिक्षणात मोठ्या संधी उपलब्ध होत आहेत. उपलब्ध मनुष्यबळाचं उपयुक्त मनुष्यबळात रूपांतर आवश्यक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या काळात तंत्रज्ञान सक्षम होणे गरजेचे आहे. शैक्षणिक गुणांबरोबरच कौशल्येही गरजेची आहेत, असे स्पष्ट केले. जयकुमार शितोळे यांनी प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन डॉ. आसावरी फरताडे व डॉ. रविकांत शिंदे यांनी केले. कार्यक्रमात सातारा येथील शहीद जवान अमर पवार व अहिल्यानगर येथील शहीद जवान संदीप गायकर यांच्या वीर माता-पिता, वीर पत्नी व वीर सुपुत्रांचा संस्थेच्यावतीने सन्मान करण्यात आला.
परिवर्तनाचे साधन म्हणजे शिक्षण : अरुणा ढेरे
सुप्रसिद्ध साहित्यिक डॉ. अरुणा ढेरे यांनी वैचारिक व साहित्यिक विवेचनातून अध्यक्षीय समारोप केला. संस्थेचा बहरलेला विस्तार पाहून आनंदी होत त्या म्हणाल्या, मामांची साधी राहणी होती. बहुजनांच्या उन्नतीचे शिक्षण हे साधन आहे. शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे साधन आहे. लोकसंस्कृतीत महिलांचे मोठे योगदान आहे. शिक्षणातूनच महिलांना आत्मविश्वास दिला, असे ढेरे यांनी सांगितले.
