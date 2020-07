पुण्यातील नेहरू रस्त्यावर विनापरवानगी ड्रेनेज पाइपलाईनचे काम सुरूच

महर्षीनगर (पुणे) : नेहरू रस्त्यावर डायस प्लॉट चौकात मुख्य खात्याकडून ड्रेनेज पाईपलाईनचे काम सुरू आहे. टाळेबंदीत घरून बाहेर पडण्यास मर्यादा असल्याने नागरिक कमी पडत होते. आता मात्र दहा दिवसांचा लॉकडाऊन संपल्याने नागरिकांची कामासाठी ये जा करताना वर्दळ वाढलेली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या ड्रेनेज विभागाकडून ड्रेनेज पाईपलाईनचे काम गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे, काम सुरू असणाऱ्या ठिकाणी सुरक्षेचा अभाव दिसून येत आहे. तर सदर कामासाठी वाहतूक विभागाकडून अधिकृतपणे घेतली जाणारी परवानगी पत्र घेतला नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. स्वारगेट वाहतुक विभागाकडून परवानगी नाही- नेहरू रस्ता, डायस प्लॉट चौक, महर्षीनगर परिसर २४ जुलैपासून कंटेंटमेट झोन मधून काढून टाकण्यात आला आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा महत्वाचा रस्ता असल्याने वाहतुकिला फटका बसला आहे, मार्केटयार्ड कडे जाणारा मुख्य रस्ता म्हणून नेहरू रस्त्याची ओळख आहे. ठेकेदारांनी वाहतुक विभागाकडून परवानगीच घेतली नसल्याने आता गुन्हा दाखल होण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. याबाबत स्वारगेट वाहतुक विभाग प्रमूख सूरज राजगुरू म्हणाले या कामाच्या जबाबदार व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करणार आहोत, याच प्रक्रियेत सध्या आहोत,लवकरच गुन्हा दाखल होईल. वर्क ऑर्डर प्रतवर आक्षेप-वर्क ऑर्डरच्या प्रतवर अभियंत्याचे नाव आणि स्वाक्षरी असणे अपेक्षित असते, संबंधित वर्क ऑर्डरवर सही असून अभियंत्याचे नाव गायब असल्याचे समोर आले आहे.

याबाबत महानगरपालिका ड्रेनेज विभागाचे अभियंता राजाराम देवडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले अधिक माहिती मागविण्यासाठी लेखी स्वरूपात अर्ज करावा लागेल तेव्हा माहिती मिळेल. सदर प्रकारामुळे अधिकाऱ्यांचे वेळखाऊ प्रक्रियेला प्राधान्य दिसुन येते तसेच सपशेल शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. शासनाच्या परिपत्रकानुसार वर्क ऑर्डर प्रतवर अधिकाऱ्याचे सहीसह नाव सुद्धा असणे बंधनकारक आहे, हा प्रकार म्हणजे शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप आरटीई कार्यकर्ते भरत सुराणा यांनी केला आहे तसेच त्यानी यावर आक्षेप घेत अधिकाऱ्यांवरच का कारवाई होऊ नये असा सवाल उपस्थित केला आहे. काम सुरू असणाऱ्या ठिकाणी अपेक्षित माहिती १) माहिती दर्शवणारे जाहीर फलकामध्ये समाविष्ट ठेकेदाराचे नाव

२) कामगार सुरक्षा

३)संबंधित कामाची ऑर्डर व दर्जा, मुदत, लांबी रुंदी पूर्ववत रस्त्याचे काम, प्रस्ताव मान्यता, मंजूर निधी

४) देखभाल दुरुस्ती व वाहतूक नियोजन व नियमन, वाहतुक शाखेची परवानगी.

