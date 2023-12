Pune Accident : मुठा खिंडीत भरधाव वेगाने आलेल्या डंपरने चारचाकीला ठोकरल्याने तरुणाचा जागीच मृत्यू

dumper and car accident youth died on the spot police traffic pune pirangut sakal

सकाळ वृत्तसेवा पिरंगुट : भरधाव वेगाने आलेल्या डंपरने चारचाकीला ठोकरल्याने झालेल्या अपघातात चारचाकीतील चालकाचा जागीच मृत्यू झाला असून त्यांची पत्नी व मुलगीही गंभीर जखमी झाल्या आहेत. पिरंगुट (ता.मुळशी) येथील विक्रांत अण्णा निकटे (वय २८) असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. मयत विक्रांतची पत्नी वैष्णवी व दीड वर्षांची मुलगी या दोघीही जखमी झाल्या आहेत. आज सायंकाळी सुमारे पाच ते साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. पौड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार , विक्रांत हा पत्नी व मुलीसह मुठा खोऱ्यातील वांजळे या त्याच्या सासरवाडीला गेला होता. सायंकाळी परत पिरंगुटला येताना मुठा खिंडीतील पारधीबुवा या ठिकाणच्या रस्त्यावर समोरून पुण्याच्या दिशेकडून मुठा गावाकडे भरधाव वेगाने डंपर आला होता. या डंपरने विक्रांतच्या चारचाकीला जोरदार ठोकर दिल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. त्याची पत्नी व दीड वर्षाची मुलगी या अपघातात जखमी झाल्या आहेत. पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.