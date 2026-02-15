प्रमुख नेत्यांच्या पाठिंब्यामुळे भाजपच्या दुर्गा अंकुशराव यांचा जिल्ह्यात सर्वाधिक मतांनी विजय; राष्ट्रवादीच्या माघारीचा ही भाजपला फायदा
दुर्गा अंकुशराव
दुर्गा अंकुशराव यांचा जिल्ह्यात विक्रमी मतांनी विजय
११,३९१ मताधिक्य; प्रमुख उमेदवारांच्या माघारीमुळे भाजपचा सलग दुसरा विजय
भारत नागणे : सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. १५ : तालुक्यातील सर्वच पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी पाठिंबा दिल्यामुळे तसेच राष्ट्रवादीचे प्रमुख उमेदवार सुनंदा हणमंत पवार यांनी माघार घेतल्याने गोपाळपूर गटातील भाजपच्या उमेदवार दुर्गा अंकुशराव यांचा जिल्ह्यात सर्वाधिक ११ हजार ३९१ मताधिक्याने विजय झाला. दुर्गा अंकुशराव यांच्या रूपाने भाजपला येथून सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवता आला. माजी जिल्हा परिषद सदस्य गोपाळ अंकुशराव यांचे सर्व पक्षांतील नेत्यांसोबत असलेल्या सुमधुर संबंधाचाही या निवडणुकीत त्यांना चांगला फायदा झाल्याचे दिसून आले.
सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव असलेल्या गोपाळपूर गटात अटीतटीची लढत होईल, असा सुरवातीला अंदाज होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस, तीर्थक्षेत्र विकास आघाडी, शिवसेनेसह काही अपक्षांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी नाट्यमय घडामोडींनंतर तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या उमेदवार रूपाली व्यंकट भालके, राष्ट्रवादीच्या उमेदवार सुनंदा पवार या प्रमुख उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. त्याच वेळी अंकुशराव यांच्यासाठी ही निवडणूक सोपी झाल्याचे स्पष्ट होते. दरम्यान, शिवसेनेच्या प्रियांका परांडे आणि अपक्ष शीतल शिवाजी आसबे यांच्यासह पाच जणांनी उमेदवारी कायम ठेवली.
शीतल आसबे या अंकुशराव यांच्यापुढे आव्हान उभे करतील अशी चर्चा होती; मात्र निकालानंतर आसबे या थेट तिसऱ्या क्रमांकावर गेल्या. त्यांना जेमतेम २ हजार २०० इतकी मते मिळाली तर शिवसेनेच्या प्रियांका परांडे यांना ३ हजार ४०० मत मिळाली. इतर अपक्ष उमेदवारांना आपले डिपॉझिट देखील राखता आले नाही.
मागील निवडणुकीत गोपाळ अंकुशराव हे भाजपकडून बिनविरोध निवडून आले होते. यावेळी त्यांच्या पत्नी दुर्गा अंकुशराव यांना भाजपने उमेदवारी दिली. उच्चशिक्षित असलेल्या दुर्गा अंकुशराव यांनी गटातील प्रत्येक गावात आणि वाड्या- वस्त्यांवर जाऊन स्वतः प्रचार केला. महिलांशी संवाद साधून त्यांना आत्मविश्वास दिला. त्याचाही फायदा दुर्गा अंकुशराव यांना अधिक मते मिळण्यासाठी झाला. दुसऱ्या बाजूने माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांनीही ताकद पणाला लावली. भाजपचे तालुकाध्यक्ष सुभाष मस्के, बाजार समितीचे सभापती हरीश गायकवाड, दिनकर मोरे, संतोष घोडके यांनीही अधिक मताधिक्य मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले.
तालुक्यातील पूर्व भागातील नेते कल्याणराव पाटील यांचा ऐनवेळी झालेला भाजप प्रवेश देखील या निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरला. माजी जिल्हा परिषद सदस्य गोपाळ अंकुशराव यांचे या भागातील सर्व पक्षांतील नेत्यांसोबत मैत्रीचे संबंध आहेत. त्यामुळे पक्ष, गटतट न पाहता अनेकांची त्यांना मदत झाली. याशिवाय आमदार अभिजित पाटील, भगीरथ भालके यांचीही त्यांना प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष मदत झाल्याची चर्चा आहे.
दोन्ही गणांत भाजपला फायदा
गोपाळपूर जिल्हा परिषद गटातून दुर्गा अंकुशराव यांना उमेदवारी दिल्याने पुळूज आणि गोपाळपूर या दोन्ही गणांत भाजपचे उमेदवार निवडून आले. पुळूज गणातून भाजपच्या ज्योती पांढरे यांनी तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या उमेदवार प्रणाली शेंडगे यांचा १ हजार ३७ मतांनी पराभव केला. तर गोपाळपूर गणातून भाजपच्या उमेदवार रंजना शिंदे यांनी तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या उमेदवार काजल मोरे यांचा १ हजार ९९८ मतांनी पराभव केला. दुर्गा अंकुशराव यांच्यामुळे दोन्ही गणांत भाजपला फायदा झाला.
