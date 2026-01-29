२०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणाची ठळक वैशिष्ट्ये <Br>२०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणाची ठळक वैशिष्ट्ये
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २९
२०२५-२६ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत
आर्थिक विकास दरातील वाढ सुमारे ७.४ टक्के राहण्याचा अंदाज
नव्या वित्तीय वर्षात, २०२६-२७ मध्ये अर्थव्यवस्था ६.८ ते ७.२ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज
भारताची दीर्घकालीन वाढीची क्षमता सुमारे सात टक्के
एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान सरासरी महागाई दर फक्त १.७ टक्के
अन्नधान्य आणि इंधनाचे दर नियंत्रणात, सामान्य माणसाला दिलासा
घरगुती उपभोगात वाढ, जीडीपीच्या ६१.५ टक्के
ग्रामीण भागात चांगला पाऊस आणि शेती उत्पादनातील वाढीमुळे उपभोगात वाढ
शहरांमध्ये कर सुलभीकरणामुळे क्रयशक्तीत वाढ
सरकार आणि खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणुकीत वाढ
रस्ते, रेल्वे, वीजसारख्या पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च
बँकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा
थकीत कर्जाचे प्रमाण २.२ टक्क्यांवर, अनेक वर्षांतील नीचांक
शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांची संख्या १२ कोटींपेक्षा जास्त, त्यात महिलांचे प्रमाण सुमारे २५ टक्के
सेवा क्षेत्रातील निर्यात विक्रमी ३८७.६ अब्ज डॉलरवर
परदेशातील भारतीयांनी पाठविलेला पैसा १३५.४ अब्ज डॉलर
देशाचा परकीय चलन साठा ७०१.४ अब्ज डॉलर. आयातीसाठी ११ महिने पुरेल इतका
२०२४-२५ मध्ये अन्नधान्य उत्पादन ३५७७ लाख टनांहून अधिक
पीएम-किसान योजनेतून शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ४ लाख ९ हजार कोटींहून अधिक मदत
उत्पादन क्षेत्रात सुधारणा, कारखानदारीचा वाढदर वाढला
पीएलआय योजनेमुळे गुंतवणूक, उत्पादन आणि रोजगारात वाढ
रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, वीज आणि दूरसंचार क्षेत्रात मोठी प्रगती
देशांतर्गत विमानवाहतुकीत भारताचा जगात तिसरा क्रमांक
नवीकरणीय ऊर्जेत भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर
वीज वितरण कंपन्या प्रथमच नफ्यात
शिक्षण क्षेत्रात शाळा, आयआयटी, आयआयएम आणि एम्सच्या संख्येत वाढ
मातृ आणि बालमृत्यू दरात मोठ्या प्रमाणात घट
रोजगाराच्या संधी वाढल्या. असंघटित कामगारांसाठी ई-श्रम पोर्टलवर ३१ कोटींहून अधिक नोंदणी
गरिबीत मोठ्या प्रमाणात घट.२००५-०६ मधील ५५ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये ११ टक्क्यांवर
‘स्वदेशी’ धोरण अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने राबवून भारताला आत्मनिर्भर आणि जागतिक स्तरावर मजबूत बनविण्यावर भर
