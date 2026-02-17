रचना संस्थेच्या उपक्रमास वेमुलपल्ली यांची भेट
नसरापूर, ता. १७ ः रचना समाजिक संस्थेच्या भोर तालुक्यातील मुलांसाठी सुरू असलेल्या शैक्षणिक उपक्रमास अमेरिका स्थित विभा या भारतीय नागरिकांच्या गटाचे संस्थापक सदस्य विजय वेमुलपल्ली यांनी भेट देऊन उपक्रमांची माहिती घेतली.
विभा हा अमेरिकेत नोकरी, व्यवसायानिमित्त रहिवासी असलेल्या व शिक्षणाप्रति संवेदनशील अशा भारतीय नागरिकांचा गट असून भारतातील १६ राज्यांमधील सुमारे १४ लाख मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक सहयोग व मार्गदर्शन करण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. या विभा गटासोबत पुणे जिल्ह्यात १९९२पासून ग्रामीण भागातील शेकडो वंचित मुले व महिलांसोबत काम करणारी रचना स्वयंसेवी संस्था असून विभा संस्थेसोबत रचना संस्था गेली २३ वर्षे शैक्षणिक प्रकल्प राबवित आहे. रचना संस्थेच्या भोर तालुक्यातील मुलांसाठी सुरू असलेल्या कार्यक्रमाला वेमुलपल्ली यांनी भेट दिली. यावेळी विद्यार्थी, प्रेरणामंचचे सदस्य, शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख, पालक, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य, सरपंच यांच्या समवेत त्यांनी संवाद साधला.
या कार्यक्रमात मुलांनी घरोघरी केलेल्या अभ्यास कोपरा उपक्रमास रांजे, कासुर्डी खेडेबारे आदी ठिकाणी भेट दिली. भोर पंचायत समिती राबवत असलेल्या व मुलांना नियमित अभ्यास, नियमित हजेरी, खेळ, पर्यावरणपूरक वर्तन याकरिता उपक्रमशील होण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या स्टार उपक्रमाचा देखील त्यांनी याभेटीत आढावा घेतला.
यावेळी रचनाच्या संचालिका स्वाती चव्हाण या कामाची पार्श्वभूमी सांगताना म्हणाल्या, ‘‘आतापर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रातील ३०,००० पेक्षा जास्त शालेय मुलांनी शिक्षण व सर्वांगीण विकासासाठी सहाय्यक ठरणाऱ्या रचनाच्या उपक्रमांमध्ये सहभाग नोंदवला आहे.’’ सध्या ‘विभा’ संस्थेच्या सहकार्याने रचना संस्था तालुक्यातील ११७ शाळांमधील ५५०० मुलांसोबत शैक्षणिक प्रगतीसाठी सहायक प्रेरणा प्रोग्राम राबवित आहे,’’ अशी माहिती रचनाचे जिल्हा समन्वयक श्रीपाद कोंडे यांनी दिली.
वेमुलपल्ली यांनी यावेळी गावापातळीवरील लोकांच्या व ग्रामपंचायतींच्या शिक्षणातील सहभागाबद्दल सरपंचांचे विशेष कौतुक केले.
यावेळी केंद्र प्रमुख विजय काळभर, खोपी सरपंच तुषार कांबळे, वागजवाडी सरपंच निकिता आवाळे, करंदी सरपंच नवनाथ गायकवाड आणि शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष शहनाज शेख (खोपी), विद्या मारणे(खोपी), काजल गावडे (केतकावणे), सुप्रिया बोरगे(करंदी), कमल मांढरे (कामथडी), कृष्णा भालघरे (कुसगाव) आदी उपस्थित होते.
रचनाच्या कल्पना घुले, माधुरी उंबरकर, शुभांगी घाडगे, मयुरी पवळे आदी कार्यकर्त्यांनी या प्रसंगी विशेष परिश्रम घेतले.
