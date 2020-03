पुणे जिल्ह्यात आठ नव्या ग्रामपंचायतीअस्तित्वात

पुणे - जिल्ह्यातील सात ग्रामपंचायतींचे विभाजन करून नव्या आठ ग्रामपंचायती अस्तित्वात आल्या आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या एक हजार ४०८ इतकी झाली आहे. या विभाजनामुळे जुन्या ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यत्व संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे जुन्या सात आणि नवीन आठ अशा एकूण १५ ग्रामपंचायतींवर लवकरच प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार ज्या ग्रामपंचायतींचे विभाजन होऊन त्यातून दुसरी नवीन ग्रामपंचायत अस्तित्वात येते, त्या वेळी जुने कार्यकारी मंडळ (सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य) संपुष्टात येते. त्यामुळे नवीन कार्यकारी मंडळ अस्तित्वात येईपर्यंत संबंधित ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची नियुक्ती केली जाते. जिल्ह्यात सध्या एक हजार ३९९ ग्रामपंचायती आहेत. पूर्वी हीच संख्या एक हजार ४०८ इतकी होती. परंतु, पुणे व पिंपरी शहरालगतच्या आठ ग्रामपंचायती अनुक्रमे पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने ही संख्या १,३९९ वर आली होती. आता पुन्हा त्यात नव्या ८ ग्रामपंचायतींची भर पडली आहे. त्यामुळे ही संख्या पुन्हा १४०८ वर गेली आहे.

