NCP Crisis : बारामतीत राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी केला जल्लोष...

election commission decision ncp party name and symbol to ajit pawar group sharad pawar politics

मिलिंद संगई, बारामती. बारामती - निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे घड्याळ चिन्ह व पक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सुपूर्द करण्याच्या निर्णयाचे बारामतीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या (अजित पवार गट) कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले. बारामतीत राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी करत जल्लोष केला. अजित पवार यांच्याकडे आमदारांसह कार्यकर्त्यांचे बहुमत असल्याने हा निर्णय अपेक्षितच होता, अशी प्रतिक्रीया प्रमुख पदाधिका-यांनी व्यक्त केली. लोकशाहीचा विजय.... पक्षांतर्गत असलेल्या ख-या लोकशाहीचा हा विजय आहे. बहुमत अजित पवार यांच्याकडेच होते, त्या मुळे हा बहुमताचा विजय आहे. सुरवातीपासूनच बहुसंख्य आमदार व कार्यकर्ते अजित पवार यांच्या भूमिकेशी सहमत होते, आता निवडणूक आयोगाने या वर शिक्कामोर्तब केले आहे.- जय पाटील, शहराध्यक्ष, बारामती शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस. बहुमताचा आदर... राज्यातील लाखो कार्यकर्ते व बहुसंख्य़ आमदार ठामपणे अजित पवार यांच्या पाठीशी उभे होते, आज निवडणूक आयोगानेही त्यांची भूमिका योग्य ठरवून बहुमताचा आदर केला आहे. कार्यकर्ते व आमदारांचे समर्थन अजित पवार यांच्या पाठीशी असल्याचे निवडणूक आयोगानेही मान्य केले आहे.- संभाजी होळकर, तालुकाध्यक्ष, बारामती तालुका राष्ट्रवादी कॉंग्रेस. संविधानिक अधिकार सिध्द... राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर अजित पवार यांचा संविधानिक अधिकार निवडणूक आयोगाने मान्य केला आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून अजित पवार यांची भूमिका या निमित्ताने मान्य झाली असून तेच राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत या वर शिक्कामोर्तब झाले.- सचिन सातव, अध्यक्ष, बारामती सहकारी बँक. संभ्रम दूर झाला... या निर्णयाने राज्यात व कार्यकर्त्यातील संभ्रम दूर झाला असून राष्ट्रवादी पक्षातील बहुमत अजित पवार यांच्याकडेच असल्याचे सिध्द झाले आहे. निवडणूक आयोगाने हा निर्णय करताना बहुमत विचारात घेतले आहे ही बाब महत्वाची आहे. पुढील निवडणूक लढविणे आता सोपे ठरणार आहे- किरण गुजर, अध्यक्ष, नटराज नाट्य कला मंडळ, बारामती. नवीन चिन्ह घेऊन लोकांसमोर जाऊ... या निर्णयानंतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात निश्चित दाद मागूच, मात्र वेळप्रसंगी नवीन चिन्ह घेऊन लोकांसमोर जाऊ, जनता आमच्या व पवारसाहेबांच्या पाठीशी आहे, त्या मुळे चिन्हापेक्षाही पवारसाहेबांच्या विचाराला मतदार अधिक महत्व देतील हे निश्चित आहे.- अँड. संदीप गुजर, शहराध्यक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरद पवार गट) अपेक्षित निर्णय.... अशा प्रकारचा निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होतीच. या संदर्भात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुध्द निश्चित दाद मागू. जनतेच्या न्यायालयात न्याय आमच्याच बाजूने मिळेल याची खात्री आहे. - अँड. एस.एन. जगताप, तालुकाध्यक्ष राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)