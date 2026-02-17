इंदापूरमधील १० दिव्यांगांना इलेक्ट्रिक सायकलींचे वाटप
वालचंदनगर, ता. १७ ः दहिगाव (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) येथील रत्नतारा मंगल कार्यालयामध्ये आयडीबीआय ट्रस्टीशिप सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून सृष्टी युवा फाउंडेशन आणि वालचंदनगर माजी विद्यार्थी संघटनेचे सचिव गणेश कदम यांच्या सहकार्याने आयडीबीआय बॅंकेच्या सीएसआर फंडातून इंदापूर तालुक्यातील १० दिव्यांगांना इलेक्ट्रिक तीनचाकी सायकलींचे मोफत वाटप करण्यात आले.
यावेळी बोलताना आयडीबीआय ट्रस्टीशिप सर्व्हिसेसच्या उपाध्यक्षा मानसी माचवे म्हणाल्या, ‘‘युवक व युवतींनी समाजातील दिव्यांग बांधवासाठी मदतीचा हात दिल्यास त्यांचे आयुष्य सुखकर होण्यास मोलाची मदत होणार आहे.’’
इंदापूर अर्बन बॅंकेचे माजी अध्यक्ष सत्यशील पाटील यांनी सांगितले की, ‘‘आपण समाजासाठी काहीतरी देणे लागत असतो. प्रत्येकाने समाजातील नागरिकाने दिव्यांगांना मदतीचा हात देणे गरजेेचे आहे.’’
यावेळी इंदापूर अर्बन बॅंकेचे माजी अध्यक्ष सत्यशील पाटील, आयडीबीआय बॅंकेच्या वरिष्ठ महाव्यवस्थापक मानसी पत्की, मराठा सेवा संघाचे कार्याध्यक्ष डॉ. दत्तात्रेय थोरात, डॉ. रणजित फुले, सृष्टी युवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष राजेश भोईटे आणि फाउंडेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
या कार्यक्रमाला सुनील घाडगे, दत्ता जाधव, सूरज भोईटे, प्रा. रामराजे मोराळे, सुधीर पाटील, नामदेव चव्हाण, संतोष भगत यांचे सहकार्य लाभले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन औदुंबर बुधावले यांनी केले, तर प्रा. बाळासाहेब सोनवणे यांनी आभार मानले.
