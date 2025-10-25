Navi Digital Payments

Sakal

पुणे

Navi Digital Payments: सहानुभूती सर्वप्रथम: नावी UPI व्यवहारातील अडचणी कशा सोडवते?

Navi Digital Payments: नावी ग्राहकांच्या UPI व्यवहारातील अडचणींवर सहानुभूतीने लक्ष देते. व्यवहार अडकले किंवा निधी येण्यास विलंब झाला तर तक्रार नोंदवण्याबरोबरच प्राधान्याने परतफेड केली जाते.
Published on

- आत्रेयी सरकार, ग्राहक अनुभव प्रमुख, नावी

Navi Digital Payments: UPI आता आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग झाला आहे. तरीही अनेक ग्राहकांना व्यवहार अयशस्वी होणे, निधी जमा होण्यास विलंब होणे किंवा तांत्रिक अडथळ्यांमुळे त्रास होतो.

यासाठी 'नावी' फक्त तक्रारी नोंदवण्यापुरती मर्यादित राहत नाही. UPI व्यवहार अडकले की NPCI कडे तक्रार नोंदवणे, वैद्यकीय आणीबाणीत प्राधान्य देणे, किंवा तृतीय पक्षांकडून परतफेड न मिळाल्यास स्वतःच्या खात्यातून निधी परतफेड करणे यासारख्या उपाययोजना केल्या जातात.

