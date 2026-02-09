विद्यार्थ्यांनी तंत्रज्ञानाचा गुलाम बनू नये ‘परीक्षा पे चर्चा'' कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांचा सल्ला; क्षमता वृध्दीसाठी वापर करावा
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता.९ ः विद्यार्थ्यांनी तंत्रज्ञानाचा गुलाम बनू नये तर स्वत:च्या क्षमता वृद्धीसाठी त्याचा अवलंब करावा, असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात दिला. काही विद्यार्थ्यांसाठी मोबाईल हे सर्वस्व असते. अगदी भोजन करताना देखील त्यांना मोबाईल अथवा टीव्ही समोर असावा लागतो. याचा अर्थ तुम्ही त्या गोष्टीचे गुलाम बनला आहात. तंत्रज्ञानाचा गुलाम होऊ नये, याची दक्षता स्वत: विद्यार्थ्यांना घ्यावी लागेल, असे मोदी म्हणाले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘एआय’ सारख्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे चुकीचे नाही, पण कौशल्य वृद्धीसाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर झाला पाहिजे, असे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की, परीक्षेत चांगले यश मिळवण्यासाठी जुन्या प्रश्नपत्रिका सोडवणे जसे आवश्यक असते तसे चांगली झोप घेणे गरजेचे असते. परीक्षेची तयारी पूर्ण झाल्यानंतर मनावर तणाव असता कामा नये. रात्रीची चांगली झोप दुसरा दिवस चांगला जाण्यासाठी खूप आवश्यक असते. आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी नियमित व्यायामही करावा. एखाद्या थोर व्यक्तीला विचाराल तर त्यांचे आयुष्य घडवण्यात त्यांच्या आईची व शिक्षकांची मोलाची भूमिका असते, हे दिसून येईल. चांगल्या पद्धतीने संपर्क साधता येणे हे नेतृत्वाचे कौशल्य आहे. केवळ निवडणुका लढविणे हे नेतृत्व नाही. किमान दहा लोकांशी चांगल्या पद्धतीने संपर्क साधता आला पाहिजे.
कोइमतूर, रायपूर आणि गुजरातच्या आदिवासी भागासह दिल्लीतील विविध शाळांचे विद्यार्थी ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रमात सामील झाले होते. विकसित भारतासाठी काय केले पाहिजे, असा सवाल एका विद्यार्थिनीने विचारला होता. यावर मोठ्या बदलांची सुरुवात छोट्या-छोट्या कामांनी होते. विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी विकसित देशांतील लोकांप्रमाणे आपल्या सवयी बदलल्या पाहिजेत, असे मोदी यांनी सांगितले. स्टार्टअप सुरु करण्यासाठी काय केले पाहिजे, या प्रश्नावर ‘काही लोक तंत्रज्ञानावर, काही सेवांवर तर काहीजण इतर बाबींवर लक्ष केंद्रित करतात. अशावेळी मित्र एकत्र येत छोटा स्टार्टअप सुरु करू शकतात. सांघिक कामामुळे खूप काही घडू शकते,’ असा विश्वास मोदी यांनी विद्यार्थ्यांना दिला.
ताण घेऊ नये
पहलगामचा हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा तणाव तुम्ही कसा काय हाताळला?, असा प्रश्न गुजरातच्या एका विद्यार्थ्याने विचारला होता. ‘‘ताण अजिबात घेता कामा नये. मुख्य कामावर, त्याचे नियोजन आणि तयारीवर सर्व लक्ष केंद्रित असले पाहिजे. रोज सराव करणे, चांगली झोप घेणे आणि डोके शांत ठेवणे आवश्यक असते. कामावर लक्ष दिले तर निकाल चांगला येतो, असे मोदी यांनी उत्तरात सांगितले.
‘नव्या तंत्रज्ञानाला घाबरू नये’
एआयमुळे घाबरले पाहिजे का? या प्रश्नावर मोदी म्हणाले, ‘‘जेव्हा नवीन तंत्रज्ञान येते, तेव्हा त्याची चर्चा होते. संगणक आला तेव्हा त्याची चर्चा झाली होती. मात्र आपण कोणत्याही गोष्टीपासून घाबरू नये. मीच निर्णायक असेन आणि माझा कोणी मालक होणार नाही, याचा निर्धार असला पाहिजे, असे मोदी यांनी सांगितले.