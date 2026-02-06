कळंब केंद्राची जबाबदारी दिव्यांगांकडे
मंचर, ता. ६ : आंबेगाव तालुक्यात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कळंब (पश्चिमेकडील खोली क्रमांक १) येथे जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गण मतदान केंद्र क्रमांक ११/१२ येथे विशेष दिव्यांग कर्मचारी बूथ उभारण्यात आला आहे. या केंद्राचे संपूर्ण व्यवस्थापन व मतदान प्रक्रिया दिव्यांग कर्मचाऱ्यांकडून चालविली जाणार असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांत गोविंद शिंदे यांनी दिली.
अवसरी खुर्द (ता. आंबेगाव) येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात शुक्रवारी (ता. ६) दिव्यांग कर्मचारी बूथचे मतदान केंद्राध्यक्ष प्रमुख शैलेंद्र चिखले व त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे ईव्हीएम मशीन व निवडणूक साहित्य निवडणूक निर्णय अधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार सतीश थेटे, तहसीलदार डॉ. सचिन वाघ व गटविकास अधिकारी अर्चना कोल्हे यांच्या हस्ते सुपूर्द करण्यात आले.
हा उपक्रम म्हणजे दिव्यांग बांधवांच्या क्षमतेवर ठेवलेला विश्वास असून समावेशक लोकशाहीचा उत्तम नमुना असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. या मतदान केंद्रावर सर्व कामकाज दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडणार असल्याने निवडणूक प्रक्रियेत त्यांच्या सहभागाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
या केंद्रावर चिखले, मतदान अधिकारी म्हणून अमर दळवी, सचिन असवले व प्रशांत दनवे हे दिव्यांग कर्मचारी जबाबदारी पार पाडणार आहेत.
मतदान प्रक्रिया पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना याबाबत विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. प्रशासनाच्या या पुढाकाराचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.
