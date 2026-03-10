डेहणे येथील महाविद्यालयात विशेष कार्यक्रम
चास, ता. १० : ‘‘महिलांचे सबलीकरण हे पुस्तकात वा कागदावर नको तर प्रत्यक्ष कृतीतून महिलांचा आदर सन्मान झाला तरच जागतिक महिला दिन खऱ्या अर्थाने सार्थकी ठरेल,’’ असे प्रतिपादन प्रा. महेश रानवडे यांनी डेहणे (ता. खेड) येथे आयोजित महिलादिन कार्यक्रमात व्यक्त केले.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे व हुतात्मा राजगुरू शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय डेहणे यांच्या वतीने जागतिक महिला दिनानिमित्त महिला सबलीकरण कक्ष व महाविद्यालयात विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. किशोर भागवत होते तर प्रमुख वक्ते म्हणून प्रा. महेश रानवडे होते. याप्रसंगी उपप्राचार्य प्रा. सिलदार पावरा, महिला सबलीकरण कक्षाच्या समन्वयक प्रा. पुष्पा घोडे व सर्व विभागांचे विभाग प्रमुख सहकारी प्राध्यापक आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्राध्यापक मनोगतात प्रा. सिलदार पावरा व प्रा. अनिता मुळूक यांनी आपले विचार मांडले. या कार्यक्रमांतर्गत सर्व महिला प्राध्यापकांचा संस्थेच्या वतीने भेटवस्तू व एक डायरी देऊन सन्मान आणि सत्कार केला. प्रा. अर्चना कानवडे यांनी प्रास्ताविक केले. अपेक्षा थोरात हिने सूत्रसंचालन केले. ऋतुजा कौदरे हिने आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.