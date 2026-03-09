ऊर्जा संकटावर चर्चा घ्यावी ः खर्गे जयशंकर यांच्या भाषणावर विरोधी पक्षांचा बहिष्कार
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ९ ः ‘‘पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धामुळे देशात ऊर्जा संकट निर्माण झाले असून या विषयावर संसदेत चर्चा घेतली जावी,’’ अशी मागणी काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सोमवारी राज्यसभेत केली. खर्गे यांच्या भाषण लांबत चालल्याने गदारोळ वाढत गेला. यावर अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांनी खर्गे यांना खाली बसण्यास सांगितले. त्यानंतर अध्यक्षांच्या निर्देशावरून परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी निवेदन वाचण्यास सुरुवात केली. मात्र जयशंकर यांच्या भाषणावर बहिष्कार टाकत विरोधकांनी सभात्याग केला.
‘‘युद्धामुळे जागतिक बाजारात इंधनाचे दर भडकले असून तेल कंपन्यांनी घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडर दरात वाढ केली आहे. तिकडे युद्धग्रस्त भागात सुमारे एक कोटी भारतीय लोक अडकले आहेत. आखाती देशांमध्ये मृत्यमुखी पडलेल्यांत आणि जखमींमध्ये भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. देशासमोर इंधनाचे संकट आहे. अर्थकारणावर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे संसदेत या विषयावर चर्चा होणे गरजेचे आहे,’’ असे खर्गे म्हणाले.
दरम्यान विरोधी पक्षांकडून जयशंकर यांच्या भाषणावर घालण्यात आलेल्या बहिष्काराचा सत्ताधारी नेत्यांनी निषेध केला आहे. ‘‘विरोधी पक्षांना संसदेचे कामकाज चालवायचे नाही, त्यांना देशात अराजकता माजवायची असल्याचे स्पष्ट झाले आहे,’’ असा आरोप भाजपचे नेते जे. पी. नड्डा यांनी केला.
इंडिया आघाडीची निदर्शने
पश्चिम आशियात अस्थिरता पसरलेली असतानादेखील केंद्र सरकार मौन आहे. या विषयावर तसेच ऊर्जा संकटावर उभय सदनात चर्चा घेतली जावी, अशी मागणी करत ‘इंडिया’ आघाडीच्या खासदारांनी संसदेच्या परिसरात निदर्शने केली. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, प्रियांका गांधी-वद्रा, मल्लिकार्जुन खर्गे, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली मकर द्वारासमोर विरोधी खासदारांनी सरकारच्या निषेधाचे फलक दाखवले. दुसरीकडे अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात निलंबित करण्यात आलेल्या विरोधी खासदारांनी सरकार लोकशाहीची हत्या करीत असल्याचा आरोप करीत घोषणाबाजी केली.
