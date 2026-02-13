कळंब येथील कॅम्पस इंटरव्ह्यूमध्ये १९५ जणांची नोकरीसाठी निवड
वालचंदनगर, ता. १३ ः कळंब (ता. इंदापूर) येथील फडतरे नॉलेज सिटीमधील बाबासाहेब फडतरे इंजिनिअरिंग अॅन्ड टेक्नॉलॉजी महाविद्यालयामध्ये आयोजित केलेल्या कॅम्पस इंटरव्हूमध्ये पुणे व सोलापूर जिल्ह्यातील ६ इंजिनिअरिंग महाविद्यालयातील ३०० विद्यार्थी सहभागी झाले होते. यातील १९५ विद्यार्थ्यांची नोकरीसाठी निवड करण्यात आली.
कळंबमधील फडतरे नॉलेज सिटीमध्ये कॅम्पस इंटरव्ह्यूचे आयोजन केले होते. या मेळाव्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील बारामती, इंदापूर व सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील ६ इंजिनिअरिंग महाविद्यालयातील ३०० विद्यार्थी सहभागी झाले होते. यामध्ये इंदापूरमधील बाबासाहेब फडतरे इंजिनिअरिंग अॅन्ड टेक्नॉलॉजी महाविद्यालय, इंदापूर मधील विद्या प्रतिष्ठान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, व माळेगाव मधील शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळाचे इंजिनिअरिंग महाविद्यालय, सोमेश्वरमधील इंजिनिअरिंग महाविद्यालय, अकलूजमधील सहकार महर्षी शंकरराव मोहीते पाटील इंजिनिअरिंग अॅन्ड टेक्नॉलॉजी महाविद्यालय, पानीवमधील श्रीराम इंजिनिअरिंग अॅन्ड टेक्नॉलॉजी महाविद्यालयातील ३०० विद्यार्थी सहभागी झाले होते. पुण्याजवळील राजंणगाव एमआयडीसीमधील कॅरीरो इंडिया लि., ऑटोलिव्ह इंडिया प्रा. लि., एवरीडेनीसन लि. या तीन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी मुलाखती घेतल्या. यातील १९५ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना १८ हजार ५०० रुपये ते २० हजार ५०० रुपये दरमहा वेतन मिळणार असून बस व कॅन्टीनची सुविधा मिळणार आहेत. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे फडतरे नॉलेज सिटीचे अध्यक्ष उत्तम फडतरे, सचिव दत्तात्रेय फडतरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जय फडतरे, कल्याणी फडतरे व प्राचार्य डॉ. सोनाली देशमुख यांनी अभिनंदन केले. मेळाव्याचे नियोजन ट्रेनिंग अॅन्ड प्लेसमेंट ऑफिसर उदय चव्हाण यांनी केले.
