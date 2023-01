पुणे : शिकारीला निघालेला बिबट्या केबल वायरमध्ये अडकला नंतर वटवृक्षाच्या फांद्यांमध्ये तो अडकून पडल्याचा प्रकार बुधवारी पुणे जिल्ह्यात समोर आला. यानंतर वनविभागानं तात्काळ बचाव मोहीम राबवून त्याची सुटका केली. पण यासाठी वनकर्मचाऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागली. (Entangled in cable leopard gets stuck on a banyan tree in Pune and rescued)

विनविभागाच्या माहितीनुसार, वडाच्या झाडामध्ये फसलेल्या बिबट्याची सुखरुप सुटका करण्यात आली असून तो सध्या वैद्यकीय निरीक्षणाखाली आहे. केबल वायरपासून स्वत:ची सुटका करण्याचा प्रयत्न करत असतानाच त्यानं वडाच्या झाडावर उडी मारली पण तो थेट फांदीतच अडकला. ओतूर वन परिक्षेत्रातील गुळुंचवाडी गावाजवळ ही घटना घडली. ही साधारण ९ ते १० वर्षे वयाची बिबट मादी असल्याचंही वनखात्यानं म्हटलं आहे. ग्रामस्थांनी सुचना दिल्यानंतर जुन्नरमधील माणिकडोह बिबट्या बचाव केंद्रात कार्यरत असलेल्या वन्यजीव एसओएस टीमनं त्याच्या बचावासाठी धाव घेतली.

बिबट्याचं बचावकार्य सुरु असताना जवळून तपासणी केल्यावर असं आढळून आलं की, या जंगली श्वापदाच्या शरीराभोवती केबल वायर घट्ट गुंडाळलेली होती. 3 तास चाललेल्या बचाव मोहिमेत, एनजीओच्या पशुवैद्यकानं या बिबट्याला सुरक्षित अंतरावरुन इंजेक्शन देऊन काळजीपूर्वक शांत केलं त्यानंतर त्याला झाडावरुन 15 फूट उंचीवरून खाली आणलं आणि पिंजऱ्यात नेण्यात आलं.

वनाधिकारी, पशुवैद्यक अधिकारी काय म्हणतात?

पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. चंदन सावने म्हणाले, “सुटका केलेला बिबट्या मादी असून तिचं वय अंदाजे 9-10 वर्षे आहे. केबल वायर तिच्या पोटाभोवती घट्ट गुंडाळलेली होती जी आम्ही अतिशय हळूवारपणे काढली आणि त्याला पुढील उपचारांसाठी बिबट्या बचाव केंद्रात नेण्यात आले”

ओतूर वन परिक्षेत्राचे परिक्षेत्र वन अधिकारी वैभव काकडे म्हणाले, “बिबट्या शिकारीसाठी निघाला असताना चुकून केबल वायरमध्ये अडकला. घाबरलेल्या बिबट्याने मग झाडावर उडी मारली पण वायर फांद्यांत अडकून जनावराच्या पोटाभोवती घट्ट पकडली. आम्हाला पहाटे ४ वाजता कॉल आला आणि आमचे अधिकारी तसेच वन्यजीव एसओएस टीम सकाळी ६ वाजता घटनास्थळी पोहोचली”