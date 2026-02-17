खंडाळा - समर्थ विदयामंदीरात पर्यावरण संवर्धन कार्यशाळा - गाव दैनदिन पाणीवापराचे सर्वेक्षण करणार .
पर्यावरण रक्षण-संवर्धनवर
कण्हेरीमध्ये कार्यशाळा
सामाजिक वनीकरण विभागाचा उपक्रम
खंडाळा, ता. १७ ः कण्हेरी (ता. खंडाळा) येथील श्री समर्थ विद्यामंदिरात सामाजिक वनीकरण विभागाने पर्यावरण संवर्धनाबाबत विशेष कार्यशाळा घेतली. त्यात पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन विषयावर मार्गदर्शन केले.
सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र (खंडाळा), मेरी संस्था व श्री समर्थ विद्यामंदिर यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम झाला. या वेळी वनक्षेत्रपाल ए. डी. भालेकर, वनरक्षक एस. एस. दापके, समन्वयक अर्चना जगताप, वन्यजीव रक्षक सुनील भोईटे, मेरी संस्थेचे ओमकार ढाले, मुख्याध्यापिका एस. एस. शिंदे, शिक्षक श्री. बागेकरी, श्री. माळी, श्री. दळवी, शिक्षक, विद्यार्थी उपस्थित होते.
कार्यक्रमात श्री. भोईटे यांनी विद्यार्थ्यांना जलव्यवस्थापन, नैसर्गिक परिसंस्थाचे महत्त्व, विविध जलस्रोत, जलप्रदूषण व त्याचे मानवी जीवनावर होणारे परिणाम, पाण्याचा दैनंदिन वापर, शुद्ध पाण्याचे फायदे, भविष्यातील पाणी घटकाचे संभाव्य धोके आदी विषयावर चित्रीकरणाद्वारे मार्गदर्शन केले.
या वेळी रेन वॉटर हार्वेास्टिंगची गरज व पाणी बचतीचे उपाय यावर गटचर्चा घेऊन प्रश्न-उत्तरांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. या वेळी कण्हेरी गावातील प्रत्येक कुटुंबाचे दैनंदिन पाणी वापराबाबत सर्वेक्षण करण्यासाठीचे नियोजन केले.
राष्ट्रीय हरित सेनेचे प्रमुख के. एस. बागेकरी यांनी प्रास्ताविक केले. श्री. माळी यांनी आभार मानले. कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद मिळाला.
कण्हेरी ः सामाजिक वनीकरणाच्या कार्यशाळेत उपस्थित मान्यवर, विद्यार्थी व शिक्षक.
