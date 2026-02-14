सांडभोरवाडीतील शाळेत चित्रकला, निबंध स्पर्धा
राजगुरुनगर, ता. १४ : क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले कन्या शाळा पानमळा, सांडभोरवाडी (ता. खेड) येथे आयोजित केलेल्या पर्यावरणपूरक चित्रकला व निबंध स्पर्धेमध्ये ३५० विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला. या निबंध स्पर्धेत वेदांती गावडे या विद्यार्थिनीच्या ‘पुरे झाले राजकारण, आता हवे पर्यावरण संरक्षण’ या निबंधाला प्रथम क्रमांक मिळाला.
पुरस्कार वितरण समारंभ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पुणे उप प्रादेशिक अधिकारी नवनाथ आवताडे व पर्यावरण प्रतिष्ठानचे सचिव राजन जांभळे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी आवताडे म्हणाले, ‘‘निसर्ग आपल्याला विनामूल्य ऑक्सिजन, पाणी, अन्न देतो; मात्र माणसाच्या हव्यासापोटी वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि प्लॅस्टिकचा बेफाम वापर यामुळे पर्यावरणावर मोठा आघात होत आहे. त्याचे परिणाम ग्लोबल वॉर्मिंग, ऋतुमानातील बदल आणि अनियमित पावसाच्या स्वरूपात दिसून येत आहेत.’’
येत्या जुलै महिन्यात ज्ञानशक्ती विकास वाहिनी संस्था (मंचर) व पर्यावरण जागर प्रतिष्ठानतर्फे या विद्यालयातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला मोफत रोप दिले जाईल. एक वर्षानंतर, उत्कृष्ट संगोपन करणाऱ्या विजेत्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस म्हणून पाच हजार रुपये रोख रक्कम विभागून व प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे जांभळे व जिजाराम शिंदे यांनी सांगितले.
साई एज्युकेशन संचलित क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले कन्याशाळा, राजमाता जिजाऊ कन्याशाळा, डी. जे. केंब्रिज सेमी स्कूल आणि केंब्रिज इंटरनॅशनल स्कूलमधील विद्यार्थी स्पर्धेत सहभागी होते. स्पर्धेची व्यवस्था माहेश्वरी खैरे, माधुरी मुळूक, वृषाली भालेराव यांनी पाहिली.
स्पर्धेचे नाव व प्रथम विजेत्यांची नावे : चित्रकला : (८ वी ते १० वी) : लक्ष्मी मोहन, (५ वी ते ७ वी): शिवम वाघ, (१ ली ते ४ थी) : तनिष्का कन्नोर.
निबंध स्पर्धा (८वी ते १० वी) : वेदांती गावडे, (५वी ते ७वी): सिया जांभूळकर.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.