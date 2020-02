विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना दूरशिक्षणासाठी सवलत

पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील बोटावर मोजण्याइतके कर्मचारी शिक्षण ‘दूरशिक्षण’ प्रवेश पद्धतीनुसार अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेत आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शुल्कामध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप विद्यार्थ्यांना, नोकरदारांना महाविद्यालयात किंवा विद्यापीठात रोज जाऊन वर्गात बसून शिक्षण घेण्यासाठी वेळ नसतो. ते दूरशिक्षण अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतात. पुणे विद्यापीठात दूरशिक्षण पद्धतीनुसार अनेक अभ्यासक्रम चालविले जातात. त्यास राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील विद्यार्थी दरवर्षी प्रवेश घेतात. पुणे विद्यापीठात पूर्वी दहावी, बारावीपर्यंत शिक्षण असले तरी वर्ग ३ किंवा वर्ग ४ मध्ये नोकरी लागत होती. त्यामुळे अनेक कर्मचारी अल्पशिक्षित आहेत. विद्यापीठाच्या दूरशिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी एका वर्षासाठी किमान ६ ते ८ हजार रुपये शुल्क आहे. काही महिन्यांपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळ शुल्क कमी करावे, अशी मागणी व्यवस्थापन परिषदेकडे केली. त्यानंतर दूर शिक्षणासाठी कर्मचाऱ्यांना शुल्कात ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचे परिपत्रकही काढले आहे, असे विभागाचे संचालक डॉ. संजीव सोनवणे यांनी सांगितले. पुणे विद्यापीठातील १ हजार ५०० पदांपैकी ४०० पदे रिक्तच आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांचे शिक्षण कमी आहे, त्यांचे निवृत्तीचे वय जवळ आले आहे. मोजके कर्मचारीच याचा लाभ घेतील.

शिवाजी उत्तेकर, अध्यक्ष, विद्यापीठ कर्मचारी संघटना

