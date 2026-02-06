आसू : श्रीराम विद्याभवन फलटण स्नेहसंमेलन बातमी
फलटणला स्नेहसंमेलन, बक्षीस वितरण उत्साहात
आसू, ता. ६ : महात्मा एज्युकेशन सोसायटीचे श्रीराम विद्याभवन प्राथमिक शाळा, चतुराबाई शिंदे बालक मंदिर आणि आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर माध्यमिक विद्यालय, फलटण यांच्या संयुक्त विद्यमाने वार्षिक स्नेहसंमेलन आणि पारितोषिक वितरण उत्साहात झाले.
यावेळी नगरसेविका प्रियदर्शनी भोसले, नगरसेवक संदीप चोरमले, संस्थेचे सचिव रवींद्र बेडकीहाळ, उपाध्यक्ष शांताराम आवटे, सदस्य बापूसाहेब मोदी, आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर माध्यमिक विद्यालय शाळा समितीच्या अध्यक्षा अलका बेडकीहाळ, मसापचे पालक प्रतिनिधी सारिका वाघ, निशा खंडाळे, कोमल लोंढे, भारती पुजारी, दीपक संकपाळ, मुख्याध्यापक मनीष निंबाळकर (प्राथमिक), भिवा जगताप (माध्यमिक), सुरेखा सोनवले (बालक मंदिर) यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मुलांच्या प्रत्येक क्षमतेला व्यासपीठ मिळावे, त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण व्हावा आणि कला-संस्कारांची ज्योत सतत पेटती राहावी, यासाठी वार्षिक स्नेहसंमेलने उपयुक्त ठरतात. त्यास शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि पालकांचा विश्वास यांची जोड मिळाल्यास मुलांमध्ये आत्मविश्वास वाढतो, असे मत प्रियदर्शनी भोसले यांनी व्यक्त केले.
प्रारंभी नेताजी सुभाषचंद्र बोस पुरस्कार ध्रुव शिवाजी कळंबे (प्राथमिक), जीवन संतोष पवार (माध्यमिक), राणी लक्ष्मीबाई पुरस्कार अनुश्री मोहन पवार (प्राथमिक), मोनिका सुभाष भोसले (माध्यमिक), राजमाता जिजाऊ पुरस्कार दीक्षा राकेश गायकवाड, राजमाता अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार प्राची दादा खंडाळे (प्राथमिक) यांना बेस्ट कँडिडेट ऑफ द इअर म्हणून सन्मानचिन्ह व रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले.
मनीष निंबाळकर यांनी प्रास्ताविक केले. भिवा जगताप यांनी आभार मानले. दीपाली निंबाळकर आणि निकिता कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले.
फलटण : अनुश्री पवारला राणी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान करताना प्रियदर्शनी भोसले.
समवेत शांताराम आवटे, रवींद्र बेडकीहाळ, संदीप चोलमले, अलका बेडकीहाळ, मनीष निंबाळकर आणि इतर. (अशोक सस्ते : सकाळ छायाचित्रसेवा)
