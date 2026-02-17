आसू - फलटण नगर परिषदेच्या विविध विषय समिती सदस्य व त्यांचे सभापती निवड कार्यक्रम
फलटणला सभापतींच्या
२६ रोजी होणार निवडी
आसू, ता. १७ : फलटण नगरपालिकेच्या विविध विषय समिती सदस्य व त्यांच्या सभापती निवडीसाठी गुरुवारी (ता. २६) सकाळी ११ वाजता विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. नगराध्यक्ष हे स्थायी समितीचे व उपनगराध्यक्ष हे शिक्षण समितीचे पदसिद्ध सभापती असल्याचे स्थायी समिती सदस्य निवडण्यात येतील. या सभेसाठी पीठासीन अधिकारी मुख्याधिकारी निखिल जाधव हे असणार आहेत. फलटण नगरपरिषदेच्या सर्व सदस्यांना या विशेष सभेसाठी निमंत्रित करण्यात आल्याचे मुख्याधिकारी निखिल जाधव यांनी सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार मुख्याधिकारी निखिल जाधव यांनी या विशेष सभेची नोटीस जारी केली आहे.
पालिकेतील प्रतिष्ठेच्या समित्यांची सभापतिपदे मिळवण्यासाठी आता नगरसेवकांची जोरदार लॉबिंग सुरू झाल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. विविध समित्यांच्या निवडीत कोण बाजी मारणार? याकडे फलटण शहराचे लक्ष लागले आहे.
----------------------------